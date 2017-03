Desaloxan unha escola de Valga (Pontevedra) ao incendiarse un cadro eléctrico

O alumnado do colexio de Ferreirós, no termo municipal de Valga (Pontevedra), foi evacuado na mañá deste mércores ao declararse un pequeno incendio no centro.

Segundo indicóuselle ao 112 Galicia, o lume calcinou un cadro eléctrico nunha das aulas da escola. Foi o director do centro o que se puxo en contacto co servizo de emerxencias ás 12,25 horas deste mércores para explicar a situación.

Tras iso, a central de emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Salnés e ao GES de Valga. Tamén se informou á Policía Local e á Garda Civil.

Cando os Bombeiros chegaron ao lugar, o incendio xa fora sufocado polo persoal do colexio, segundo concretou o CAE 112 Galicia.