A enerxía eléctrica foi este mércores obxecto de debate no pleno do Hórreo, onde a portavoz do BNG, Ana Pontón, insistiu na creación dunha tarifa galega que "beneficie" á comunidade por ser produtora de enerxía, mentres que o presidente, Alberto Núñez Feijóo, reduciu as propostas nacionalistas a "bálsamo de Fierabrás".

Feijóo no Parlamento | Fonte: Europa Press

"As súas propostas parécense ao bálsamo de Fierabrás, unha apócema que ten solucións para todo. Pero iso xa está inventado hai tempo e os galegos pensan, e danse conta de que non interesa", esgrimiu Feijóo, durante a sesión de control que acolleu o Parlamento galego.

Previamente, Pontón criticara a anulación do concurso eólico impulsado polo bipartito, ademais de expor unha serie de propostas, encabezadas por unha tarifa eléctrica galega. Pero tamén instou a acabar cos "privilexios" ás empresas eléctricas en relación ás que, ao seu xuízo, PP e PSOE actúan como "dúas pingas de auga".

O resultado, ao seu xuízo, é que despois o seu financiamento "planea" sobre as contas dos partidos e funciona "a porta xiratoria", de forma que quenes "sentaban no Consello de Ministros" ou noutros postos do Goberno, acaban "sentados no consello de administración" destas compañías. Como exemplo, citou ao exdirector da Garda Civil Arsenio Fernández de Mesa e Red Eléctrica.

O BNG propuxo recuperar para beneficio público as concesións das centrais hidroeléctricas a medida que caduquen, de forma inmediata, modificar a normativa para impedir cortes de subministración da luz ou de gas ás familias con dificultades, e flexibilizar as condicións de acceso ás axudas do tícket social contra a pobreza enerxética.

"OS PRIVILEXIOS, NA OPOSICIÓN"

"Se defendésemos privilexios, estariamos na oposición, pero defendemos o interese xeral dos consumidores", replicou Feijóo, quen identificou as propostas nacionalistas co lendario "bálsamo de Fierabrás" e defendeu a anulación dun concurso eólico que "tamén vía ilegal a metade non nacionalista" do bipartito.

"Iso permitiunos recadar 160 millóns co canon, porque vostedes non pedían nada ás empresas", engadiu, á vez que lembrou que, durante a época de xestión do bipartito "abríronse 9 expedientes sancionadores ás eléctricas por 97.000 euros". "E nós abrimos 2.400 expedientes por 23,8 millóns", apostilou.

Así mesmo, Feijóo repasou as subvencións para aforro en custos enerxético e aos 6.000 fogares beneficiados con medidas para combater a pobreza enerxética, tales como o tícket social eléctrico, fronte ao "cero" euros reservados a tal fin polo Goberno anterior. "Este ano", engadiu o presidente, a Xunta dispón de "orzamento suficiente" para "atender todas as solicitudes".

"Se quere falar de privilexios, cando apoiaban a Gobernos socialistas subvencionaron ás eléctricas e déronlles máis de 26.000 millóns que agora hai que pagar e lles condonaron 3.000 millóns en custos de transacción á competencia. Se quere falar de privilexios, hai que facelo en clave nacionalista", resolveu.