Investigan a un condutor que provocou un accidente grave en Carral (A Coruña)

O Equipo de Ateigados e Informes da Agrupación de Tráfico pertencente ao Subsector da Coruña procedeu a investigar ao condutor dun Seat Toledo que provocou un accidente grave nunha vía próxima á urbanización O Castelo do termo municipal de Carral.

Segundo informou a Comandancia da Coruña, a raíz do accidente de circulación grave ocorrido sobre as 17,30 horas do día 4 deste mes na estrada veciñal (Folgueira a Carral pasando por urbanización O Castelo) no concello de Carral, os axentes iniciaron as dilixencias para determinar as causas do mesmo.

Tras finalizar o estudo con detalle de todos os datos que achega a correspondente inspección ocular do lugar do accidente así como dos vehículos, o resultado do mesmo determina a existencia de indicios innegables de que o turismo Seat Toledo "foi o causante do accidente ao invadir a parte da calzada destinada ao sentido contrario", segundo sinalan as mesmas fontes.

Este circulaba a unha "elevada-temeraria velocidade, sen o menor deber de coidado e respecto ao resto de usuarios", segundo resalta a Benemérita, e como consecuencia produciuse unha colisión frontal cun Seat Eivissa, resultando ferida grave a condutora e de carácter leve o condutor investigado.

Por iso, procedeuse a investigar ao condutor do Seat Toledo como presunto autor de dous delitos contra a seguridade viaria por "condución temeraria" e un delito de lesións por "imprudencia grave". As dilixencias practicadas foron remitidas ao Xulgado de Instrución Número 6 da Coruña.