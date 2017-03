O estaleiro vigués Paulino Freire prevé pechar "nas próximas semanas" un contrato para a construción dun novo buque oceanográfico, que sería "máis pequeno" que o que este mércores entregou á Armada Peruana, o 'Carrasco'.

Tras o acto celebrado no peirao do Comercio, no Porto de Vigo, o director comercial do estaleiro, Guillermo Freire, remarcou que "deica pouco" espera "poder anunciar" este novo oceanográfico, cuxo contrato dixo que "aínda non está en vigor", aínda que son "optimistas". "Non significa que sexa 100% seguro, pero pinta ben", subliñou.

Este proxecto uniríase a outros xa anunciados e que "están a ir ben", como son o buque-escola para a Armada de Indonesia, o oceanográfico para Arabia Saudita, e dous pesqueiros conxeladores para armadoras de Groenlandia.

Freire indicou que a construción do 'B.A.P. Carrasco' erixiu á empresa "como estaleiro de referencia en oceanográficos de última tecnoloxía" e deulle "un posicionamento moi importante tamén en América Latina", que derivou en que haxa "outras armadas interesadas en buques parecidos".

Segundo apuntou, o interese recibido provén de América Latina, pero tamén doutros lugares. "Hai algunha cousa por aí, pero diso non podemos falar moito máis, é información clasificada", resolveu.

Ao ser cuestionado polos xornalistas respecto da carga de traballo do estaleiro, o director comercial remarcou que nestes momentos teñen dous anos --ata abril de 2019-- de traballo garantido, e, no caso de que se pechen os novos proxectos, "garantiríase outro medio ano máis".

BO MOMENTO PARA O SECTOR

Freire referendou que o sector naval galego está "nun momento bo, moito mellor que fai tres anos; sobre todo para os estaleiros pequenos e medianos", aínda que recoñeceu que os grandes "poden estar aínda nunha situación máis complicada, porque o mercado para ese tipo de buques máis grandes a nivel mundial está moi afectado e non no mellor momento".

En todo caso, mostrouse "optimista" con que os estaleiros grandes "tamén van contratar". "Freire particularmente leva dous anos na boa senda, e o resto está a contratar novos buques", remarcou o director comercial, que apuntou que a demanda se concentra na pesca e "outro tipo de buques" de tamaño pequeno e mediano.

Pola súa banda, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, sostivo que o conxunto do sector naval mostra unha "recuperación clara da carga de traballo, con contratos que superan os 2.000 millóns de euros". "Unha realidade actual e perspectivas de futuro claramente optimistas", selou.

Neste marco, engadiu que Barreras e Vulcano "traballan na contratación de dous ferrys", o que, se se materializa "pode supor que esa recuperación e consolidación véxase reforzada e ampliada, e a carga de traballo esténdase ao resto de estaleiros privados da Ría de Vigo".

De calquera xeito, puxo en valor as capacidades do naval galego, en termos construtivos, de tecnoloxía e de innovación, e incidiu en que o sector "se ten que seguir situando a través da diversificación e con maior innovación e tecnoloxía, que é o camiño polo que se poden diferenciar os estaleiros galegos".