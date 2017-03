Os votos do PPdeG rexeitaron este mércores unha iniciativa socialista para urxir a posta en marcha dun plan de consolidación do emprego público encamiñado a reducir, en tres anos, o nivel de "precariedade" existente por baixo do tres por cento nos distintos departamentos.

Durante o debate ante o pleno da Cámara desta proposición non de lei, o deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada xustificou a petición en que "un de cada catro" traballadores públicos en Galicia é temporal.

Con todo, o portavoz do PP na materia, Jacobo Moreira, destacou a "estabilidade" do emprego público en Galicia, pois a súa baixada durante a crise foi do 0,5 por cento fronte á media estatal do 1,2 por cento.

Ademais, o popular pontevedrés apuntou que a interinidade se sitúa na nosa comunidade no 14 por cento, por baixo do 20 por cento do resto de España, e propuxo pedir á Xunta reducir esa porcentaxe ata o oito por cento.

Con todo, ese aspecto non foi aceptado polo socialista, quen censurou o intento de "confundir" mesturando a temporalidade coa interinidade, algo que tamén fixeron Olalla Rodil (BNG) e Carmen Santos (En Marea).

OPOSICIÓNS DE SANIDADE

A continuación, outra iniciativa socialista para incidir no fin da "precariedade" do emprego público, neste caso do sector sanitario, só foi aceptada parcialmente polo grupo maioritario.

En concreto, os populares asumiron pedir a supresión das taxas de reposición de prazas no Sistema Nacional de Saúde cando afecten a postos de traballo estables e convocar oposicións para o Sergas con 1.600 prazas.

Con todo, pese ao apoio de En Marea e BNG (cuxa portavoz na materia, Montse Prado, expuxo ir máis aló e convocar oposicións polo 100% das prazas non cubertas), o PP non se avino a esixir 1.750 prazas anuais entre 2018 e 2020.

"Un goberno responsable non pode vender fume", argumentou o representante popular no debate, Aurelio Núñez Centeno, desde a óptica de que "non se pode saber que pasará" dentro de dúas ou tres anos.

Para Julio Torrado (PSdeG), no entanto, é máis ben un problema "ideolóxico", de optar entre estabilidade e precariedade. "Legalmente é posible" e "financieramente" tamén se sostén, esgrimiu, xa que o número de soldos é o mesmo.