O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou este mércores que a oferta pública de emprego (OPE) en Educación, con 1.043 prazas, convocarase en abril despois de que o Goberno central anunciase un real decreto lei que dará "seguridade xurídica" ás oposicións.

Feijóo no Parlamento | Fonte: Europa Press

Consciente de que esta norma debe ser referendada no Congreso, cuestión que tamén lle lembrou Xoaquín Fernández Leiceaga, Feijóo pediu ao PSOE que "acerte" esta vez tras "equivocarse" coa estiba.

Feijóo confirmou a convocatoria no pleno do Parlamento, despois de que o conselleiro do ramo, Román Rodríguez, xa avanzase na pasada xornada que este é o horizonte co que se traballa na Administración galega. En total, a proposta de Educación ascende a 1.043 prazas, das que 540 serán de secundaria, 400 de mestre, 80 de profesores técnicos de FP e 23 de música e artes escénicas.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusou ao presidente galego de exercer de "peón" do ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nunha "partida de xadrez" no que, a pesar de que "había cobertura legal", decidiuse deixar no aire as oposicións e presionar en busca de apoio aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

"Hoxe esa pequena farsa está desmontada", constatou o socialista.

"POR QUE NON CONVOCOU ANTES?

Convencido de que o Goberno galego fixo de "cómplice" de Montoro, Leiceaga instou a Feijóo a explicar "por que non convocou antes" a pesar de que se podía facer coa base da taxa de reposición de 2016.

Ao tempo, advertiu que o decreto lei ten que ser referendado no Congreso, onde os populares non teñen maioría para sacalo adiante en solitario. "Pode ser que se transforme nun proxecto lei e iso lévanos a xuño", esgrimiu, en alusión a un posible atraso na tramitación.

En todo caso, o parlamentario socialista esgrimiu que el desexa que sexa "mellorado" e manifestou o seu desexo de que se superen "as taxas de reposición", co fin de frear a "precariedade laboral".

"ACERTAR" TRAS "EQUIVOCARSE" COA ESTIBA

"Coidado! Que me di que o real decreto lei hai que convalidalo e que, se cadra, vostedes non están dacordo", replicou o presidente, quen suxeriu unha ameaza velada tras o comentario do socialista. "Está a dicirme: busquen unha solución para non depender da irresponsabilidade da oposición", agregou.

Devandito isto, pediu que o PSOE actúe con "responsabilidade" e manifestou o seu desexo de que "acerte" esta vez tras "equivocarse" coa estiba. "Non xoguen cos opositores!", remarcou o presidente, quen tamén incidiu en que hai comunidades socialistas que "decidiron non convocar" OPE ante a situación que había sobre a mesa.

Feijóo recalcou, así mesmo, que en Galicia a temporalidade no emprego público está por baixo da media de España, do mesmo xeito que a interinidade no caso da Educación. Así mesmo, defendeu que, desde 2008, mantense o emprego público e págase un número similar de nóminas (máis de 86.000).

CONVOCAR... "ELECCIÓNS"

A modo de anécdota, durante este debate, un lapsus de Feijóo provocou risas na Cámara, xa que, cando ía ratificar que a Xunta convocaría as oposicións, equivocouse e dixo "eleccións".

De inmediato, rectificou e chanceou con que non haberá comicios galegos ata 2020, para que haxa tempo a que "se recompoña todo o mundo".