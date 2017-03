Pleno.- A Cámara insta á Xunta a negociar coa Fegamp para fixar criterios en obras e tarifas hidráulicas

O Parlamento galego instou á Xunta a dar prioridade á negociación coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para acordar, no próximo ano, a determinación duns criterios "claros" nos investimentos en materia de obras hidráulicas e o establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia.

A Cámara galega aprobou cos votos a favor de PP e PSOE, a abstención do BNG e o voto en contra de En Marea esta iniciativa defendida polo deputado do PPdeG Gonzalo Trenor, que explicou que a proposta se enmarca no avance dos obxectivos do protocolo de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do ciclo urbano da auga.

Neste sentido, na súa intervención, o parlamentario popular destacou a vontade do Goberno galego e da Fegamp de "avanzar xuntos" e puxo en valor as actuacións levadas a cabo polo Executivo de Feijóo nesta materia. Entre outras cuestións, destacou que, desde 2009, a Xunta investiu 1.100 millóns en infraestruturas hidráulicas, saneamento ou acondicionamento de rías, entre outras cuestións.

A proposición non de lei contou con senllas emendas do PSdeG e de En Marea. Por unha banda, a deputada socialista Patricia Vilán logrou incluír un punto na proposta final no que se precisa que, entre os criterios a negociar, débese contemplar establecer condicións obxectivas de cofinanciamento destes investimentos "para que as obras non se fagan só nos municipios que lle da gana ao PP".

Fronte a iso, os populares rexeitaron engadir á súa iniciativa unha emenda do parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, quen pedía unha política pública de augas "para todo o país". Ademais, na súa intervención, Sánchez tamén cargou contra a "privatización" da xestión da auga emprendida, na súa opinión, polos gobernos do PP.

Respecto diso, censurou que os populares "decidisen privatizar este recurso" cando viron que "se podía introducir o negocio". "Así hai diñeiro para todo, diñeiro para enchufar a fillos de alcaldes aínda que sexan uns incapaces", manifestou.

REFERENCIA Á RIFA EN ANOVA

Estas afirmacións provocaron a resposta do parlamentario popular Gonzalo Trenor. "É fácil vir e falar sen ofender pero entendemos que cando un vén ofender é porque os seus argumentos son débiles", sinalou para referirse tamén á pelexa ocorrida na asemblea que Anova -partido que lidera Antón Sánchez-- celebrou o pasado sábado.

"Cando van ofender a un foro, logo entendemos que acaben como acaban, con disputas e pelexas... Sigan vostedes dándose patadas e empuxóns, que nós seguiremos preocupándonos polo noso país", expresou.

REGADÍO COMARCA DA LIMIA

Por outra banda, na sesión plenaria, tamén foi aprobada unha iniciativa defendida pola deputada de En Marea Paula Quinteiro que pedía á Cámara instar o Parlamento de Galicia a executar "de forma inmediata" as obras do plan de regadío da comarca da Limia.

Na súa intervención, a parlamentaria de En Marea criticou as "contradicións" das declaracións de "boas intencións" dos cargos da Xunta co compromiso orzamentario. "A Xunta non cumpre cos seus compromisos pero non ten ningún problema en deixar que a Confederación Hidrográfica vaia sancionando aos produtores que regan", manifestou Quinteiro.

Con todo, a proposta, tras ser transaccionada con PPdeG, saíu adiante coa seguinte petición: "O Parlamento de Galicia insta á Xunta a iniciar a licitación das obras do plan de modernización de regadío da comarca da Limia antes de xuño de 2018".

DRAGADO DE PORTOS

Por outra banda, na sesión plenaria foi rexeitada unha iniciativa de En Marea, defendida polo deputado Juan Merlo, que pedía que o Parlamento de Galicia instase á Xunta ao establecemento dun servizo público de dragado portuario e outros espazos do dominio público marítimo terrestre na Comunidade galega. A proposta, que contado con senllas emendas do BNG e do PSdeG, reclamaba tamén que a Administración autonómica adquirise unha embarcación de draga con esta finalidade.

Con todo, a proposición non de lei foi rexeitada polos deputados do Grupo Popular, cuxa deputada, Teresa Egerique asegurou que Portos de Galicia "é perfectamente consciente" da situación e "por iso ten en marcha máis dunha ducia de obras de dragado en distintos portos". "O 95% dunha obra de dragado é tramitación, por iso a adquisición dunha embarcación de draga non soluciona os problemas", manifestou a parlamentaria popular que censurou a "falta de rigor desta PNL".