Autoridades galegas trasladan as súas condolencias e apoio a Perú polas inundacións dos últimos días

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, trasladaron as súas condolencias e apoio a Perú polas inundacións dos últimos días, na cerimonia de entrega ás autoridades peruanas do buque oceanográfico 'Carrasco', construído polo estaleiro vigués Paulino Freire.

Acto con Perú en Freire | Fonte: Europa Press

No acto celebrado na mañá deste mércores no peirao do Comercio, no Porto de Vigo, Conde, en nome da Xunta e o seu presidente, Alberto Núñez Feijóo, transmitiu o seu "máis sentido pésame" ás familias peruanas ante as "tráxicas inundacións", así como o seu "apoio máis sincero ao pobo nestes momentos tan difíciles".

O rexedor olívico, pola súa banda, mostrou o seu "afecto e agarimo nestes momentos nos que Perú atravesa este drama polas inclemencias meteorolóxicas". "Isto tan sobrecolledor fai que nos sintamos máis preto; envíen as nosas condolencias e desexos de recuperación dun gran país como é o seu", dixo dirixíndose ás autoridades peruanas.

O vicealmirante da Armada Peruana James Thornberry, que desculpou a ausencia, entre outros cargos, do ministro de Defensa, "debido á complexa situación" do país, lembrou que o fenómeno meteorolóxico deixou no país varios mortos, máis de medio millón de damnificados e "cuantiosas" perdas económicas.

Perú viuse sacudido nestes últimos meses por un fenómeno climatolóxico coñecido como 'El Niño Costero', que produce choivas e inundacións e deixou pobos e cidades alagados, ríos desbordados e deslizamientos de terra en gran parte do país. A capital, Lima, tamén sufriu as consecuencias do temporal.