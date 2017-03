O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, recomendou "precaución" e que non se colla o coche durante a alerta decretada con motivo da entrada dunha onda de frío polar en Galicia. No caso de ter que conducir lembrou a necesidade de "levar o depósito cheo, o móbil e revisar os pneumáticos".

Así o sinalou este mércores en Ourense, onde acudiu con motivo dos actos do Día Mundial da auga organizados pola Confederación Hidrográfica Miño Sil (SHMS) e onde explicou que "toda a comunidade, salvo a costa" atópase en alerta laranxa.

Villanueva confirmou que ao longo da mañá non se produciron incidencias nas estradas galegas, salvo "unha pequena" no municipio de Castro Caldelas (Ourense) onde foi necesario retirar a neve da vía pública.

Con todo, lembrou que se prevé que a situación empeore a partir deste mediodía cando se espera que haxa "ata cinco centímetros de neve" por encima dos 500 metros de altitude.

PREPARADOS 90 CAMIÓNS QUITANEVES

O delegado do Goberno confirmou que "está activado" o Plan de Vialidade Invernal, que conta con 90 camións quitaneves, 20.000 toneladas de sal e 3.000 metros cúbicos de salmuera "preparados para calquera tipo de incidencia" e no que participan "efectivos de Fomento e da Xunta de Galicia".

Santiago Villanueva chamou á "precaución" e a "atender as indicacións dos dispositivos de emerxencia" dos axentes de Tráfico.

No entanto, insistiu en que "se non hai necesidade de circular" que "non se colla o coche". En caso contrario lembrou a necesidade de "tomar as medidas típicas" dos temporais de neve.

Deste xeito, animou aos condutores a "levar o depósito cheo, teléfono móbil e comprobar o estado dos pneumáticos". No caso de conducir por zonas nas que se prevé que poida haber nevadas recomendou "levar cadeas, para usalas no caso de que sexan necesarias".

O delegado do Goberno lembrou que a alerta laranxa sobre o territorio galego será hoxe todo o día e manterase "en principio" ata as 6,00 horas do xoves.

AS PREVISIÓNS

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de Vicepresidencia da Xunta activou a larta laranxa este mércores no interior do catro provincias galegas por neve, así como por temporal no litoral da Coruña.

Está previsto que a cota de neve poida baixar ata os 300 metros, nos que se poderían acumular ata catro centímetros de espesor. Nas zonas de montaña de Ourense e Lugo o nivel da alerta é amarelo, con acumulacións previstas superiores aos 15 centímetros a partir dos 500 ou 600 metros.