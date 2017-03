(AM) A 'vella' Pescanova ratifica o acordo de impugnar a ampliación de capital de Nueva Pescanova

A maioría de accionistas da 'vella' Pescanova (máis do 55% dos votos) ratificou este mércores nunha xunta xeral extraordinaria, celebrada no auditorio da Xunqueira de Redondela (Pontevedra), o acordo dunha reunión anterior de impugnar a ampliación de capital de Nueva Pescanova.

Xunta de Pescanova en redondela | Fonte: Europa Press

Este mércores tamén se someteu a votación a invitación de Nueva Pescanova de destinar parte dos créditos da sociedade de carteira a adquirir participacións da multinacional pesqueira, unha invitación que foi rexeitada por ampla maioría dos accionistas. Do mesmo xeito aprobouse a renovación do Consello de Administración, que queda formado por 5 membros, dos que catro son caras novas.

O representante de Broadbill, Luís Martín Bernardo (que participou na xunta tamén representando a Sodesco, sociedade controlada polo ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa), defendeu a posición do fondo de investimento, de apoiar a ampliación de capital.

Segundo expuxo, a adhesión á ampliación sería "a mellor opción" para a 'vella' Pescanova, porque se lle ofrecen condicións máis vantaxosas que ao resto de acredores e podería aumentar o valor da súa participación na multinacional. Ademais, advertiu de que a sociedade de carteira "non ten recursos" para emprender accións legais e unha sentenza contraria podería acabar na súa liquidación.

OPOSICIÓN Á AMPLIACIÓN

A posición de Broadbill foi respondida por dúas dos conselleiros saíntes: Alejandro Legarza e Fernando Herce. O primeiro deles lembrou na xunta que Broadbill é un "fondo especulativo" e que o que está a propor é que Pescanova "especule" cuns créditos destinados ao pago de acredores. "Se gañamos o preito, libraremos a Pescanova de 300 millóns de débeda", abundou.

Mentres, Fernando Herce subliñou que, ocorra o que ocorra, se se paraliza a ampliación será "en beneficio" de Nueva Pescanova e, por tanto, tamén da antiga sociedade.

Sobre os custos dunha eventual resolución xudicial contraria, o xa exconselleiro sinalou que terá que ser o novo órgano de dirección de Pescanova o que valore a capacidade de asumilos, aínda que matizou que unha sentenza contraria é unha "hipótese moi remota".

VOLTA Á COTIZACIÓN

Entre as cuestións expostas polos presentes este mércores no auditorio de Redondela, a volta de Pescanova ao mercado bolsista foi unha das preguntas máis repetidas. Diversos accionistas lamentaron a "inxustiza" que supón para a sociedade non poder volver cotizar aínda en Bolsa, cando "outras empresas están en situación moito peor".

Alejandro Legarza explicou que Pescanova remitiu xa á CNMV un detallado informe "contestando a todas as preguntas e requirimientos" do órgano regulador, e expresou a súa confianza en que a volta da sociedade á cotización "está preto".

NOVO CONSELLO

Finalmente, e tras a dimisión de Fernando Herce, Alejandro Legarza, Diego Fontán e Carlos Sanz, a xunta aprobou a designación de tres novos conselleiros independentes, os avogados Alejandro Fernández, Luís Malo de Molina e Juan Manuel Ginzo, que se suman ao conselleiro-secretario Leopoldo Fernández.

O quinto integrante do novo Consello, a proposta de Broadbill e Sodesco, será o propio Luís Martín Bernardo. A súa designación non foi sometida a votación, xa que foi exposta por estes dous accionistas maioritarios en exercicio do seu dereito de agrupación.

Esta decisión supón, na práctica, a volta ao órgano de dirección do expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, cuxos intereses estarán representados por Martín Bernardo.

Por outra banda, e a preguntas dos medios sobre a defensa dos intereses de Fernández de Sousa, Martín Bernardo explicouno dicindo que "hai accionistas que pensan igual" que Broadbill. En todo caso, precisou que o expresidente de Pescanova "non ten ningún interese nin económico nin financeiro" neste fondo, e que é "totalmente independente".