O pai de Miguel Ángel Muñoz Blas, quen ocupa o banco da Audiencia de León acusado do asasinato da peregrina estadounidense Denise Pikka, cualificou este mércores de "covarde" ao seu vástago por "facer o que fixo".

A testemuña, durante a súa declaración no xuízo con xurado que se segue desde a pasada semana, desmentiu que o seu fillo estivese relacionado con 'guerrillas' colombianas, mexicanas e cubanas, xa que, como así asegurou, cando visitou a un familiar en Colombia non lle deixaron só en ningún momento.

Tamén negou que Miguel Ángel estivese relacionado con movementos revolucionarios en España, aínda que apostilou que o seu fillo "se inventa historias a miúdo". O seu proxenitor subliñou que o presunto asasino ten "moito pronto" pero que "non é ninguén cando está só", polo que reitera que "é un covarde para facer o que fixo el só".

Pola súa banda, a exparella do acusado e nai da súa filla coincidiu co que fose o seu sogro no pasado en que Miguel Ángel "ten un comportamento agresivo" que fai que "de súpeto se poña a dar voces", ao que engadiu a súa tendencia a realizar "comentarios sexistas e racistas" e tachoulle de "mentireiro".

VINCULADO A MOVEMENTOS OKUPAS

Esta última circunstancia impide á testemuña saber ata que punto dicía a verdade cando lle contou que estivera "vinculado a movementos da 'guerrilla' colombiana e mexicana", aínda que si da por certa participación "en movementos okupas en España", xa que ambos conviviron xuntos nunha casa ocupa en Navarra, segundo lembrou.

A exparella do acusado si recoñeceu a súa sorpresa ante o feito de que o día 6 de abril de 2015 este chamáselle por teléfono e estivesen a falar "máis de tres cuartos de hora", cando "normalmente chamaba dúas veces ao ano para conversacións curtas".