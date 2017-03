Detido o presunto atracador da machada por un roubo nun bar en Ourense, ao que acudiu despois como cliente

Unha dotación da Brigada de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense detivo ao atracador da machada en relación cun roubo con intimidación nun local de hostalaría da cidade, ao que acudiu despois como cliente pensando que non podía ser recoñecido.

Segundo informou a Policía Nacional de Ourense, sobre as 15,40 horas do martes 21 de marzo foi detido no barrio do Xardín de Ourense un home ao que se lle imputa un delito de roubo con intimidación cometido nun local de hostalaría da rúa Manuel Murguía.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado día 18 de marzo sobre as 00,30 horas cando o propietario dun bar céntrico de Ourense ao final da xornada, mentres se atopaba facendo a limpeza, e de súpeto entrou un mozo novo coa cara tapada por un pasamontañas de cor negra e cunha machada na man.

O atracador pediulle que lle entregase a recadación do día, a cal ascendía a 700 euros, e, unha vez obtido o botín, abandonou o bar a pé, tras o que foi seguido de forma discreta polo denunciante.

O home observou, amparado por un colector, que o asaltante sacaba o pasamontañas e gardábao nunha mochila xunto coa machada, tras o que se dirixía en dirección ao centro A Molinera e xa, sen pasamontañas, virouse cara atrás para ver se lle seguía alguén, "momento en que o declarante puido verlle perfectamente a cara", segundo indica a Policía.

A Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense, tras solicitar a información, con declaracións da testemuña e demais indicios probatorios, iniciou a investigación do roubo con intimidación, culminada por axentes da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá coa detención do sospeitoso cando regresaba ao lugar do feito e sentou na terraza como un cliente habitual mais.

Alí foi recoñecido no acto pola victima do atraco, que solicitou a intervención policial. O detido é un home de 28 anos de idade, natural de Ourense, ao que lle constan catro arrestos anteriores.

O home foi recoñecido plenamente polo dono do bar e no momento da detención intervéuselle a mochila que portaba o día dos feitos.