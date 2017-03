A Xunta destina 7 millóns para proxectos de biomasa, que permitirán aforrar 2 millóns a familias e empresas

A Xunta destina 7 millóns de euros a dúas ordes para proxectos de biomasa, que permitirá aforrar 2 millóns de euros a empresas, administracións e familias.

O director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, presentou este mércores estas axudas --que poden chegar ata o 80% do investimento--, as cales mobilizarán investimentos por 13 millóns de euros, que suporán un aforro de cinco millóns de litros de gasóleo e unha redución de 15.000 toneladas de dióxido de carbono.

Unha das novas liñas que publica este mércores o Diario Oficial de Galicia (DOG), dotada con fondos Feder, conta cun orzamento de 4,6 millóns --cun máximo de 200.000 euros por proxecto e un millón por beneficiario-- para empresas, administracións e entidades sen ánimo de lucro. Os interesados poden solicitalas entre o 23 de marzo e 24 de abril, e resolveranse por concorrencia competitiva.

A outra orde, dirixida a familias, está dotada con 2,2 millóns no marco do Plan de Vivenda da Consellería de Industria. As axudas serán de ata un máximo de 50.000 euros e o prazo de solicitudes está aberto entre o 24 de marzo e 24 de abril.

A estas dúas liñas sumaranse proximamente outras dúas, a destinada a impulsar proxectos singulares de redes de distribución de calor con biomasa ('district heating') e outra dirixida ao sector agroalimentario.

Así, a final de 2017, coas axudas da Xunta instaláronse desde 2014 un total de 4.000 caldeiras de biomasa en fogares, administracións e empresas galegas.