Deteñen a un veciño de Pontevedra con antecedentes por un roubo con forza nunha furgoneta e seis delitos de furto

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra identificaron e detiveron a un home de 31 anos, veciño do municipio e con antecedentes policiais, como presunto autor dun delito de roubo con forza nunha furgoneta e seis delitos de furto.

A denuncia do roubo na furgoneta foi presentada na Comisaría Provincial o día 20 de marzo cando, tras forzar as portas do vehículo, apoderáronse de 40 bolsos de muller valorados en 800 euros, segundo informou a Policía Nacional.

Unha vez realizadas as pescudas detívose ao presunto autor do roubo con forza, que pasou a disposición xudicial na mañá do martes, tras o que se decretou a súa posta en liberdade.

A este individuo impútanselle, ademais, outro seis feitos delituosos; seis furtos ao descoido en diferentes locais da zona comercial, segundo concretou a Policía.

O 'modus operandi' co que actúa consiste en entrar a fume de carozo nos establecementos e subtraer o que atopa ao alcance da man. Deste xeito subtraeu cartóns de tabaco en estancos, pezas de roupa, produtos de beleza en farmacias e outros.

ACTIVIDADE CONTINUA

En cada ocasión o subtraído non excede dos 300 euros, aínda que a actividade deste individuo é, segundo destaca a Policía, "continua, chegando a repetir establecemento, nalgún dos casos entrou ata en tres ocasiones".

A Policía Nacional de Pontevedra indicou que o valor de todo o subtraído, ao sumar os diferentes furtos ao descoido, ascende a 1.051,57 euros.

A Comisaría Provincial aconsella aos comerciantes tratar de evitar na medida do posible expor os produtos postos á venda próximos á porta de entrada e ao alcance da man.