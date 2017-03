O presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), Francisco Marín, avisou de que Galicia "segue en prealerta" por seca, pola escaseza de precipitacións durante o último ano, aínda que a situación "non é alarmante" e "está garantido o abastecemento á poboación".

Así o sinalou este mércores en Ourense, momentos antes da entrega dos premios de debuxo e fotografía 'Olladas cara o Miño', co que a Confederación conmemorou o Día Mundial da auga 2017.

Marín lembrou que Galicia está "ao 50% das precipitacións" medias normais no ano hidrolóxico. Neste sentido, sinalou que os datos manexados pola Oficina Técnica da Seca, que avalía os indicadores de choivas e dos encoros, confirman que as precipitacións do pasado ano foron de 450 litros por metro cadrado "cando o normal é que superen os 750 ou cheguen case a oitocentos".

Con estes datos, Marín insistiu que Galicia "continúa en situación de prealerta", a pesar de que "a situación non é alarmante e o abastecemento á poboación está garantido".

Tamén descartou que a choiva prevista esta semana con motivo do temporal de neve que ten en alerta laranxa as zonas altas da comunidade autónoma sexa "suficiente" para saír desta situación a pesar de que "a neve é unha auga fantástica".

ACTO CON MOTIVO DO DÍA MUNDIAL DA AUGA

"Ten que chover", insistiu o presidente da Confederación Hidrográfica momentos antes de entregar os premios 'Olladas cara o Miño' para alumnos de secundaria , no Centro Cultural Marcos Valcárcel.

O acto contou co respaldo do delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; do subdelegado do Goberno, Roberto Castro; do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar; e da concelleira do Concello de Ourense Ana Morenza.

A AUGA É UN BEN DE TODOS"

Marín lembrou aos 115 escolares que abarrotaron o Centro Marcos Valcárcel que "a auga é un ben de todos" que hai que coidar e que hai 600 millóns de mozos que aínda non teñen acceso á auga.

Tamén lles lembrou que a lema elixido este ano polas Nacións Unidas para conmemorar o Día Mundial da auga foi 'Augas residuais'.

APOSTA POLA CONCIENCIACIÓN

Neste aspecto en concreto, Marín pediu a concienciación a favor da reciclaxe e evitar pequenos xestos que provocan que "chicles ou aceites" viaxen polos inodoros cara ás depuradoras.

Pola súa banda, o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, incidiu nesta liña e na importancia de contribuír con pequenos xestos diarios ao respecto e a mellora do medio ambiente. Así, lembrou que "a auga é un tesouro e todos debemos protexelo". "Toda a auga que usamos ou que desperdiciamos debe devolverse ao ecosistema para ser reutilizada", concluíu.

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, lembrou que Ourense "é a provincia da auga", en referencia aos seus ríos e á súa riqueza termal. Por este motivo animou aos alumnos que asistiron ao acto a "coidar e protexer" este recurso. Así mesmo, defendeu que o papel da administración debe ser o de "concienciar sobre a importancia" de auga.