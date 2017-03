O estaleiro vigués Paulino Freire entregou este mércores á Armada de Perú o buque oceanográfico 'Carrasco', unha "xoia tecnolóxica" preparada para asucar "todas as augas do mundo" e capacitada para a investigación científica nas áreas de hidrografía, oceanografía, meteoroloxía marítima, sinalización náutica e prospección magnética en augas de Perú e o Antártico.

Freire entrega en Vigo un oceanográfico a Perú. | Fonte: Europa Press

Así o destacou o estaleiro durante a cerimonia celebrada no peirao do Comercio do Porto de Vigo, onde o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, engadiu que a entrega do buque é "unha proba palpable de que a contratación naval cobrou impulso" e o seu futuro está "máis despexado".

Nesta liña, recoñeceu aos traballadores de Freire a súa "capacidade e experiencia para dar solucións técnicas", e erixiulles como "embaixadores do saber facer" da industria naval galega, a cal acumula 23 dos 56 buques en vigor en España. "A actividade en Galicia non se detén", selou.

Pola súa banda, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, incidiu en que o 'Carrasco' é "unha xoia da navegación, construída desde a cooperación", e puxo en valor o traballo efectuado polo estaleiro Freire, que soubo "sobrevivir ás treboadas da crise, crecer en tempos boiantes, e, agora que se empeza a asomar un tempo mellor, --será capaz-- de facer un mellor futuro".

O vicealmirante da Armada Peruana James Thornberry, que desculpou a ausencia do ministro de Defensa, "debido á complexa situación" do país polas inundacións, trasladou a súa "especial satisfacción" pola entrega do buque e resaltou "o labor de Freire", que con este oceanográfico "contribúe de forma significativa á modernización da Armada" peruana.

Despois dos discursos, a cerimonia continuou co embarque da tripulación e a entrega do pavillón nacional ao comandante. A continuación, escoitáronse os himnos de Perú e da Mariña de Guerra do Perú, tras o que se revelou a placa e as autoridades realizaron unha visita ao buque.

O 'CARRASCO'

O oceanográfico, que responde o interese do Goberno peruano de apoiar "a política exterior" do país e "aumentar o coñecemento científico", chámase 'Carrasco' en honra a Eduardo Carrasco Toro, que foi secretario xeral de Guerra nos albores da República e fundador da Escola Náutica.

O buque, con 95,3 metros de eslora, 18 de manga e 5,95 de calado, conta con cuberta porta-helicópteros; sistema integrado de navegación; casco con clasificación polar; laboratorios de xeoloxía mariña, de oceanografía, húmido, seco, de química e de levantamento hidrográfico; gabinete meteorolóxico e compartimento de descarga de datos hidro-ocenográficos.

Entre as súas capacidades e obxectivos inclúense a investigación en oceanografía física, química, biolóxica e xeolóxica; levantamentos hidrográficos; meteoroloxía mariña; apoio loxístico en campañas antárticas; labores de rescate; apoio en operacións humanitarias; e equipo e material de continxencia ante derrame de hidrocarburos.