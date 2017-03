O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, sinalou que "a Xunta de Galicia terá en conta se houbo problemas técnicos" na tramitación das subvencións que a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) outorga anualmente aos festivais audiovisuais e que deixou fóra destas axudas a varios certames --Festival de Cans, Curtocircuito, Cineuropa, Freakemacine e Primavera do Cinema--.

Preguntado polos xornalistas en Pontevedra por esta polémica, Anxo Lorenzo lembrou a entrada en vigor dunha lei que obriga a que as solicitudes das subvencións se realicen "só por vía telemática" a través dun portal web da Administración autonómica.

Aínda que estes certames remitiron os documentos requiridos por correo certificado e dentro do prazo esixido, as súas solicitudes foron invalidadas. "Non entraron en tempo e forma e por tanto foron rexeitadas", manifestou o secretario xeral de Cultura.

O Festival de Cans xa anunciou que emprenderá accións legais contra a Xunta por unha situación que definen como "anómala e non axustada a dereito" e sinalaron a existencia de "problemas co rexistro electrónico", polo que decidiron enviar a documentación necesaria por correo certificado dentro do prazo requirido.

"Nós o que lles dixemos é que poden recorrer", indicou Anxo Lorenzo, que engadiu que "se efectivamente é certo" que tiveron algún tipo de "problema técnico" para enviar as solicitudes a través da sede electrónica da Xunta "iso é moi facilmente comprobable", xa que "queda todo rexistrado" por parte da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Unha vez que se presenten os recursos coas alegacións oportunas o secretario xeral de Cultura indicou que "se efectivamente foi unha cuestión técnica, iso é facilmente demostrable". "E tomaremos as medidas para liquidar estas cuestións", comentou. En caso contrario "son solicitudes entregadas fóra de prazo e aí non hai nada que facer", apostilou.

Anxo Lorenzo insistiu en que "o Festival de Cans do mesmo xeito que o resto de festivais", do catro que están nesta circunstancia "o que teñen que facer é interpor un recurso de reposición, que é o que di a lei". "Independentemente de que fagan calquera outro tipo de cuestión", indicou.

Finalmente, Anxo Lorenzo destacou que a existencia de problemas técnicos na formalización das solicitudes a través da sede electrónica "iso deixa rastro, iso deixa pegada electrónica". "E evidentemente nós teremos en conta esas circunstancias", concluíu.