A Deputación de Ourense destina 220.000 euros para promover actividades coa Universidade de Vigo

A Deputación de Ourense asinou este mércores un convenio de colaboración coa Universidade de Vigo por un importe de 220.000 euros destinados a impulsar actividades de educación, investigación, culturais e deportivas ao longo de 2017.

O Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acolleu a firma do convenio entre o presidente da Deputación provincial, Manuel Baltar, e o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato.

Mediante este acordo mantéñense as axudas ao Programa de Proxección Universitaria, a cursos de verán e seminarios como o de 'Didáctica da ficción e creación literaria', así como a actividades que fomentan a inclusión e igualdade.

As axudas tamén inclúen ao Programa de Apoio á mobilidade estudantil para o alumnado e o programa de Apoio a grupos de investigación do Campus de Ourense (INOU 2017).

"ALIANZA ESTRATÉXICA"

Para o presidente o ente provincial este acordo "fortalece" a "alianza estratéxica" entre ambas as institucións co obxectivo de que a "aposta polo coñecemento e a innovación" por parte do Campus de Ourense "redunde en beneficio da provincia".

Baltar destacou que esta colaboración supón un "apoio a actividades" culturais, educativas e deportivas, pero que tamén se reflicte en "o mantemento de actividades como a cátedra 'Carlos Casares', de máxima actualidade este ano con motivo do Día das Letras Galegas dedicado a este escritor ourensán".

Pola súa banda Salustiano Mato reivindicou ao Campus de Ourense como "o máis consolidado, solvente e o que conta con máis elementos de sustentabilidade". Así, defendeu que "é un campus especializado" que serve para "atraer talento" á provincia.