A Deputación de Pontevedra aprobará unha liña de axudas para a creación de parques forestais singulares

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra ten previsto aprobar o vindeiro venres as bases das liñas de axudas para pór en valor os montes da provincia e crear parques forestais singulares.

O vicepresidente da institución provincial, César Mosquera, explicou en rolda de prensa que se da este paso unha vez concluído o período aberto para que os concellos propuxesen melloras e contribucións.

Segundo indicou Mosquera, a Deputación pretende pór en marcha un "ambicioso e novo" proxecto para incidir no valor do monte e crear parques forestais singulares. O obxectivo é potenciar o uso e goce dos montes por parte da cidadanía para contribuír a frear os lumes ou minimizar o seu daño, levar adiante propostas que poñan en valor a paisaxe e crear explotacións complementarias á madeireira, xa sexan micolóxicas, gandeiras ou doutro tipo.

Para iso a institución provincial abrirá unha liña de axudas que alcanzará 1.200.000 euros na que traballará da man das diferentes xuntas de montes e dos concellos.

Así, haberá dous apartados subvencionables. O primeiro terá 360.000 euros e destinarase á redacción de proxectos de intervención no monte para organizar as actuacións. O segundo (con ata 840.000 euros) servirá para financiar as actuacións concretas a desenvolver.

O financiamento poderá chegar ata o 80% do valor total dos proxectos e actuacións en función do número de solicitantes e dos valores que se propoñan, o 20% restante afrontarano entre os concellos e as xuntas de montes.

REQUISITOS

Una das esixencias para optar ás axudas será que o ámbito de actuación debe ser dun mínimo de 50 hectáreas, polo que serán fundamentais os acordos entre diferentes comunidades de montes e os concellos.

Os concellos serán os garantes dese uso e goce público, polo que terán que asinar un convenio coas comunidades de montes para acordar esa cesión por un período mínimo de 20 anos. Mosquera recoñeceu que "a tramitación é tan complicada que probablemente haxa poucas peticións".

"FACULTADE DA COMPOSTAXE"

Mosquera tamén anunciou que a denominada "Facultade da Compostaxe" iniciará o 3 de abril o curso coa nova promoción de "mestres composteiros".

Deste xeito, o vicepresidente da Deputación confirmou que o tribunal calificador xa seleccionou os 20 mellores candidatos a bolseiros do Plan Revitaliza despois de realizar o exame e a entrevista persoal, quedando outros cinco en reserva.

A mediados de maio, as 15 persoas con cualificacións máis altas comezarán a traballar en prácticas como mestres compostadores da Deputación por unha duración mínima de seis meses.

Segundo explicou Mosquera, a formación na 'Facultade da Compostaxe' durará cinco semanas e contará, do mesmo xeito que na anterior edición, con profesores e relatores de nivel, de orixes en grao sumo variado e procedentes de todo tipo de entidades.