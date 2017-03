O presidente da Xunta Veciñal de Castrillo presenciou o acoso de Muñoz a outras peregrinas

O presidente da Xunta Veciñal de Castrillo de los Polvazares (León), Esteban José Salvadores, asegurou este mércores ser testemuña viu como o presunto asasino da peregrina Denise Pikka, Miguel Ángel Muñoz, "molestaba ás peregrinas".

Segundo relatou, foron dous as ocasións nas que puido observar, no cruzamento das localidades de Santa Catalina de Somoza e Santa Colomba de Somoza, como Miguel Ángel Muñoz achegábase camiñando en paralelo a unha peregrina mentres falaba e ela "viraba a cabeza tentando escapar", o que fixo que lle "saltasen as alarmas".

Esteban José Salvadores relatou, durante o xuízo con xurado iniciado a pasada semana na Audiencia de León, que a suma de varios elementos son os que lle fixeron pedir precaución aos veciños da localidade ante a presenza de Miguel Ángel.

Entre os devanditos sucesos, ademais das escenas con peregrinas que presenciou e o achado de puntos de vixilancia para observalas, en Castrillo dos Polvazares comezaron a producirse furtos nas hortas, así como a desaparición de táboas no coto de caza, cuxo percorrido coincidía coa vivenda de Muñoz Blas.

A iso, Salvadores engadiu o feito de que, por dúas veces, a frecha indicativa do Camiño de Santiago cara á Santa Catalina de Somoza e a saída do pobo foi achada virada, de maneira que desviaba o Camiño cara á vivenda do acusado de asasinar a Denise Pikka.