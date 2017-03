Os municipios de Pontevedra e Cerdedo-Cotobade acollerán actos en homenaxe ao gaiteiro Ricardo Portela con motivo do 25 aniversario do falecemento deste artista que serviu de guía das músicas tradicionais galegos contemporáneos.

Este mércores presentáronse unha serie de actos de homenaxe que se van a levar a cabo para lembrar a súa figura. A esta presentación, que tivo lugar no Concello de Pontevedra, asistiu o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, acompañado por Rosa Portela, filla do gaiteiro; o deputado provincial de Cultura Xosé Leal; o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; e a concelleira de Cultura de Pontevedra, Anxos Riveiro, ademais do músico Óscar Ibáñez.

A homenaxe arrincará o venres 24, en Cerdedo-Cotobade, onde está prevista ás 12,30 horas unha ofrenda floral no busto do músico situado na praza do Concello, en Carballedo.

O sábado 25 desenvolverase uns pasarúas cos Gaiteiros das Rías Baixas, Os Alegres e Foula por Pontevedra durante a tarde. Ás 18,30 horas descubrirase unha placa conmemorativa na rúa Laranxo na casa que Portela tiña na capital e, a partir das 21,00 horas, desenvolverase unha gala homenaxe, que estará conducida por Ramón Pinheiro, no Teatro Principal.

Nesa cita presentarase o disco 'Aires de Pontevedra. Homenaxe a Ricardo Portela 25 Aniversario Pasamento', do que é autor Óscar Ibáñez.

"MITO EN VIDA"

O gaiteiro pontevedrés explicou na presentación a importancia que tivo o gaiteiro de Viascón ao ser continuador do toque diferencial, "toque pechado", converténdoo en "un mito en vida".

Ibáñez gravou o álbum coa gaita do homenaxeado de quen destacou a súa visión academicista e a súa fórmula sistemática empregada para cada fraseo. Portela foi, ademais, segundo comentou, un instrumentista cunha técnica de elevado nivel que serviu para marcar o desenvolvemento da técnica moderna da gaita.