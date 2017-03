O novo portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, tachou de "intolerable" a pelexa que tivo lugar o pasado sábado na asemblea de Anova, aínda que asegura que é algo "illado" e que os responsables "xa están fóra" da organización.

Antón Sánchez, cabeza de lista da única candidatura para Anova | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista coa Radio Galega, que recolle Europa Press, Antón Sánchez apuntou que o enfrontamento que tivo lugar "é lamentable" e "dificilmente explicable", polo que se comprometeu a "traballar para que non volva suceder".

"Non pode volver suceder en ningunha organización política, pero aínda menos na nosa", sentenciou, á vez que se referiu a que Anova leva o nome de Irmandade e debe "reinar a cooperación".

Con todo, deixou claro que é algo "anómalo" en cinco anos de vida de Anova, mentres que "non reflicte" o clima vivido nesa asemblea durante o fin de semana. "Temos que reflexionar con máis calma para que isto non volva suceder", subliñou.

MARCHA DE FERNÁNDEZ CALVIÑO

Preguntado polo anuncio realizado o martes do exdiputado de AGE David Fernández Calviño de abandonar Anova, Antón Sánchez indicou que é "amigo" seu, e aínda que di discrepar desa decisión, considera que "cada un é libre" de facer o que crea oportuno.

Sobre este extremo, cre que é un "erro por parte del se quere contribuír a que Anova sexa outra cousa". Aínda que dixo que non sabía que Fernández Calviño ía deixar a formación, agregou: "Non me sorprendeu nin me deixou de sorprender".

Preguntado sobre se se arrepinte de non integrar a críticos na renovación dos órganos de dirección, Sánchez explicou que "era intención" contar con eles na candidatura pero non foi posible.

Respecto da figura do exalcalde de Manzaneda Davide Rodríguez, que encabeza a corrente crítica, Antón Sánchez remarcou que "vai ter" protagonismo en Anova, "independentemente de que non estea na coordinadora nacional". Ademais, destacou que "o está facendo moi ben" no Parlamento, á vez que lle mostra a súa "colaboración".

FUTURO DE ANOVA E BEIRAS

Acerca da situación de Anova, o novo portavoz nacional cre que "non houbo tempo a completar" o seu deseño, ao ter que afrontar varias convocatorias electorais neste cinco anos, polo que deberán traballar niso no futuro.

A continuación, expón que "todo foi moi rápido", pois desde a constitución en xullo de 2012 "cambiou o panorama político completamente". Nuns meses chegou a irrupción de AGE, que "condiciona o crecemento cun mínimo de tempo de poder organizarse".

Ademais, fai "autocrítica" con "erros de comunicación dentro de Anova. "Non conseguimos articular Anova en base a asembleas territoriais e grupos de traballo para producir discurso e alternativas", recoñece.

Pero tamén pon o foco en "o moito que se avanzou", pois valora todo o percorrido ata formar parte da segunda forza en Galicia. O próximo 1 de abril celebrarase a primeira coordinadora de Anova tras a asemblea para "repartir responsabilidades".

No tocante ao papel que vai ter Xosé Manuel Beiras despois de abandonar a primeira liña de Anova, Antón Sánchez dixo descoñecer se vai ter algún cargo, pero "con cargo ou sen cargo vai ser unha persoa que se faga escoitar".

"El debe marcar os seus tempos e nós respectalo", asevera sobre Beiras, que "está a demostrar que o que dicía era certo sobre a emerxencia de novos liderados".

ACHEGAMENTO AO BNG?

Cuestionado sobre as palabras de Mariano Abalo, o histórico membro da Fronte Popular Galega (FPG), que avogou por tender pontes co BNG, Antón Sánchez limitouse a indicar que hai que apostar por "articular unha unidade" fronte ao PP, "e aí tamén entra o BNG, se o BNG quere".

"Coincidimos en máis temas dos que disentimos", reflexiona Antón Sánchez, pois afirma que Anova e BNG defenden uns "fins moi parecidos" con "diferentes camiños". "Non é inimigo, ao contrario", engade.