Pleno.-En Marea alerta sobre a desigualdade salarial e a Xunta avoga pola competitividade para crear emprego de calidade

O deputado de En Marea Manuel Lago alertou este mércores sobre o "problema" de desigualdade salarial existente en Galicia, e en toda España, e pediu á Xunta tomar medidas para incidir nesta situación. Respecto diso, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, defendeu un modelo "centrado na industria" para que Galicia sexa "competitiva" e, así, xere "emprego de calidade".

Ante o pleno da Cámara, o titular de Economía asegurou que loitar contra a desigualdade laboral é "un dos obxectivos" do goberno do que forma parte, despois de lograr que os datos relativos á creación de emprego empecen a mellorar. "Somos plenamente conscientes de que hai que seguir traballando", manifestou.

Precisamente nese ámbito enmarcou a Lei de emprego de Galicia, que pretende "ordenar" o mercado de traballo e fomentar a negociación colectiva, así como reformar o modelo cara a un "máis produtivo e con máis innovación". Devandito isto, avogou por competir en "talento e innovación", baseándose na formación dos traballadores, para así mellorar os soldos e reducir as diferenzas salariais.

Partidario de deseñar o novo modelo "preferiblemente" con acordos, instou a En Marea a definir a súa posición sobre "a política industrial e de innovación" da Xunta. "Por que non apoian o proxecto de Rozas [de drons], que xera emprego e ofrece futuro?", inquiriu, antes de esixir "coherencia" a todos os grupos parlamentarios.

En fronte, Manuel Lago puntualizou que el "non" culpa á Xunta da situación dos "problemas" de desigualdade salarial e pobreza laboral. Con todo, puxo sobre a mesa que o Instituto Galego de Estatística (IGE) reflicte que 262.000 galegos perciben un salario neto inferior aos 900 euros mensuais e cominou ao conselleiro a deseñar e executar medidas para combater esta situación.

EMPREGO XUVENIL

Tamén ante o pleno da Cámara, o conselleiro de Economía negou que Galicia sexa "un país de emigrantes" tras as denuncias da socialista Noela Blanco de que os mozos "non teñen saídas" en Galicia. As súas únicas saídas son "por terra, mar e aire", ironizou.

A mocidade, segundo expuxo, é "un dos colectivos máis damnificados pola crise", que atopa "tremendas dificultades" para ingresar no mercado laboral. É por iso que reclamou á Xunta que tome medidas.

"Os que atopan emprego --subliñou-- enfróntanse a salarios baixos e a contratos con alta temporalidade". A consecuencia é, incidiu, que ven obrigados a "renunciar ao seu proxecto de vida".

Con todo, Conde reprochoulle que omita "os datos que demostran que Galicia está a avanzar" e reivindicou as iniciativas da Xunta para apoiar o emprego xuvenil dotadas este ano con 40 millóns de euros.

Neste sentido, salientou que o emprego entre os menores de 30 anos "está a crecer" e, así, "hai menos mozos en paro que fai catro anos". Con todo, asumiu que hai que "mellorar" a calidade dos seus contratos e apelou á oposición para logralo.