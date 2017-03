Podemos convocou para este sábado 25 de marzo unha trintena de mobilizacións descentralizadas en toda España, unha delas en Santiago de Compostela, baixo a lema 'Ninguén sen dereitos', coas que levará a súa cruzada contra "a trama corrupta" ás rúas.

Pablo Iglesias na concentración polo peche no Hospital 12 de Outubro | Fonte: Europa Press

Ademais, esixirán o cumprimento dos dereitos que recolle o artigo 25 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, de cuxo incumprimento o partido morado responsabiliza a esa "trama" que, ao seu xuízo, vincula a poderes económicos, políticos e xudiciais.

"A trama corrupta mantense no poder e aumenta cada ano os seus beneficios á conta do saqueo e os recortes de dereitos á maioría. A pobreza e a precariedade non son fenómenos da natureza, senón que son consecuencia das actuacións da trama", denuncia a formación morada nunha carta enviada aos seus inscritos, á que tivo acceso Europa Press, coa que chama á participación.

Estas accións están a ser organizadas a través da iniciativa 'Vamos!', a ferramenta creada o pasado ano pola Secretaría de Relacións coa Sociedade civil e Movementos Sociais que dirixe Rafa Mayoral para reforzar a estratexia de mobilización social defendida polo líder, Pablo Iglesias, e gañadora na Asemblea Cidadá de Vistalegre II celebrada en febreiro.

"O próximo día 25 de marzo imos saír ás rúas de todo o país de maneira descentraliza cunha consigna ben clara, que é 'Ninguén sen dereitos'. Queremos un país no que ninguén viva privado de condicións materiais de vida digna, un país onde non se violen os dereitos humanos", explica o deputado canario e membro de 'Vamos!' Alberto Rodríguez en declaracións a Europa Press.

'Ninguén sen ingresos', 'Ninguén sen vivenda', 'Ninguén sen infancia', 'Ninguén sen sanidade', 'Ninguén sen pensións', 'Ninguén sen Servizos Sociais', 'Ninguén sen axudas á dependencia', 'Ninguén sen alimentación' ou 'Ninguén con precariedade' son outros das lemas que se reivindicarán nestas mobilizacións.

PASARÚAS E ACTO CENTRAL EN MADRID

De momento, Podemos ten contabilizadas 29 accións en 25 provincias diferentes que se desenvolverán ao longo deste sábado, desde pola mañá ata pola tarde, e que van desde concentracións en prazas a pasarúas, performances, mesas informativas e ata teatro ou outro tipo de actividades, segundo a información difundida polo equipo de 'Vamos!', recollida por Europa Press.

Por exemplo, en Madrid, Podemos convocou pasarúas que arrincarán ás 17.00 horas desde o Retiro e desde a Glorieta de Quevedo, respectivamente, e que confluirán ás 19.00 na praza Arturo Barea de Lavapiés, onde celebrarán o acto central e concertos.

Tamén haberá concentracións a diferentes horas e de diferentes tipos en Oviedo, Albacete, Almería, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Granada, Ciudad Real, Guadalajara, Melilla, Sevilla, León, Murcia, Segovia ou Santiago de Compostela.

A data elixida, o día 25, pretende reivindicar o artigo da Declaración Universal dos Dereitos Humanos que leva este número, que Podemos converteu nunha das súas prioridades, e que establece que "toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure, así como á súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais necesarios".

"Ten así mesmo dereito aos seguros en caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viudez, vellez ou outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias independentes da súa vontade", prosegue este artigo, que Podemos tamén levou ao Congreso en forma de iniciativa lexislativa a pasada lexislatura, a chamada 'Lei 25 de Emerxencia Social', e que nesta nova lexislatura aínda non retomaron.

A TRAMA, "RESPONSABLE"

Con estas mobilizacións Podemos aproveitará para sinalar a "a trama" como "responsable último da violación de dereitos humanos da maioría social", segundo explica Rodríguez. O partido de Iglesias converteu estas últimas semanas en eixo do seu discurso os seus ataques a esa "trama", unha teoría que veu a substituír dalgún modo á chamada 'casta', o concepto que o partido morado situou como o seu inimigo a bater desde o seu xurdimento fai tres anos.

"É unha trama controlada e dirixida polas elites económicas do país que ten os seus tentáculos no poder político, nos partidos da tripla alianza que manexan á súa antollo, nos medios de comunicación e mesmo nas institucións do Estado de Dereito, como o poder xudicial, que cando non fan as cousas como eles queren, actúan", denuncia o tamén portavoz en Emprego e en Enerxía no Congreso.

"Esta trama que dirixe os designios do país, que nos saquea e esnaquízanos a vida, é a responsable de que teñamos que saír o día 25 a gritar ben forte que queremos un país digno decente e no que non hai ninguén sen dereitos", remacha Rodríguez.