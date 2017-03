Un manifesto denuncia o proceso contra os independentistas procesados na Operación Jano

Máis de 50 persoas do mundo da política, do sindicalismo, da cultura ou das institucións de Galicia son os asinantes dun manifesto no que denuncian a Operación Jano, o proceso xudicial aberto en 2015 contra nove independentistas galegos na Audiencia Nacional.

Manifestación en contra da ilegalización de Causa Galiza | Fonte: @Causagaliza

Entre os asinantes deste escrito están políticos do BNG, Podemos ou Compostela Aberta, como Xosé Luís Rivera Cruz -Mini-, Ana Pérez Fernández ou Cristina Amor, escritores e xornalistas como Sechu Sende, Fran P. Lorenzo, Iria Méndez, Daniel Salgado ou Xesús Piñeiro e sindicalistas como Xan Carlos Ánsia ou Xosé Manuel González, entre outros.

Este manifesto, que leva por nome Abrolhar, esixe do Goberno español o arquivo defintivo da causa aberta no tribunal contra estes militantes e demanda a finalización deste tipo de operativos policiais “con claro impulso político que, periodicamente, afectan á militáncia independentista galega”, recolle.

Ademais, lembra que, a pesar deste operativo a organización independentista Causa Galiza volveu ser legalizada tras ser suspendida de actividades pola citada instancia xudicial.

O próximo 23 de abril celebrarase unha manifestación en Santiago na que se reclama, tamén, que remate o proceso xudicial contra os independentistas procesados.