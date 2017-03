O prazo medio de pago a provedores baixa en Galicia en xaneiro a 20,6 días

O período medio de pago a provedores en Galicia situouse en xaneiro deste ano en 20,6 días, o que supón unha baixada de seis días respecto dos 26 días do mes anterior (-20,7%), decembro de 2016.

Segundo os datos publicados este mércores polo Ministerio de Hacienda, o prazo no que a Comunidade galega paga a provedores sitúase en 20,6 días, case cinco días menos que os 25,4 días de media entre autonomías.

A Xunta destaca que Galicia "se mantén un mes máis como unha das comunidades que mellor atende aos seus provedores, axilizando os pagos e evitando problemas de liquidez ás empresas que prestan servizo á Administración galega".

No tocante á débeda comercial en Galicia, baixa ata 300 millóns de euros, un 31,6% menos no último ano. O cociente de débeda/PIB en xaneiro foi do 0,50%.

DATOS DE COMUNIDADES

O período medio de pago a provedores (PMP) do mes de xaneiro situouse en 25,45 días para o conxunto das comunidades autónomas, o que supón unha redución de 4,01 días con respecto ao mes anterior, segundo os datos feitos públicos polo Ministerio de Hacienda.

En relación co PMP global, a cifra supón de novo o mellor dato publicado desde o inicio da serie, en setembro de 2014, e por segundo mes consecutivo sitúase por baixo dos 30 días, o prazo máximo legalmente previsto pola normativa de morosidade.

A variación débese fundamentalmente á diminución de 20,07 días no cociente de operacións pagas, pasando de 36,96 días a 16,89 días, así como ao incremento de 9,90 días no cociente de operacións pendentes de pago, que varía de 21,43 a 31,33 días.

Por Comunidades, Hacienda volve destacar que Aragón e Extremadura cumpriron o pasado mes de decembro por sexto mes consecutivo co prazo máximo de pago previsto na normativa. Ambas as autonomías tiñan aberto un procedemento de retención de transferencias por incumprir a lei, pero este mes de marzo termínase para elas a sanción.

Incumpren con todo o prazo de 30 días Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia e Comunidade Valenciana. En relación cos datos do mes de decembro, destaca que Murcia sitúa o seu PMP por baixo dos 60 días, mentres que Canarias e Cataluña superan os 30.

Doutra banda, desde o inicio da publicación da serie, o mes de xaneiro foi o único no que ningunha comunidade excedeu o prazo de 60 días.

DÉBEDA DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Os datos de Hacienda sinalan tamén que a débeda comercial diminuíu en 649,43 millóns de euros, o que supón un 9,59 por cento con respecto ao mes anterior, ata quedar en 6.123,33 millóns, o 0,53 por cento do PIB nacional. Como ocorre co PMP, a cifra marca o menor dato desde a publicación da serie. A redución desde 2012 ata decembro de 2016 das 14 autonomías que subscribiron un plan de axuste (en termos homoxéneos) reduciuse un 75,9 por cento.

Respecto da débeda non financeira, diminúe en 3.042,85 millóns de euros (21,09%) e sitúase en 11.385,66 millóns. Entre as principais causas desta redución destaca, ademais do pago da débeda comercial mencionada no parágrafo anterior, o pago dun importante volume de transferencias correntes e de capital, segundo informe o Ministerio de Hacienda.

CORPORACIÓNS LOCAIS

En canto ás Corporacións Locais, a cesión de impostos presentan un período medio de pago a provedores de 59,71 días, elevando así o período medio de pago respecto ao pasado mes de decembro. A razón dese incremento é habitual, segundo explica Hacienda, porque se debe ao cambio de exercicio no que se produce o peche e apertura do orzamento.

Con respecto ás principais cidades do país, só dous presentan un período de pago superior aos 30 días: Sevilla (35) e Palma (55 días). Málaga paga de maneira inmediata, Zaragoza en 15 días, As Palmas en 28, Barcelona nun día, Madrid en 5, Valencia en 15, A Coruña en case catro días e Murcia en 26.