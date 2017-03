A portavoz do grupo municipal do PP no Concello da Coruña Rosa Gallego acusou á Marea Atlántica de usar "diñeiro dos coruñeses" para actos de "autopropaganda", en alusión ao celebrado o luns no Teatro Rosalía de Castro para expor as propostas para este ano por parte do goberno local.

Rosa Gallego | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, a portavoz do PP anunciou que a súa formación presentará, no próximo pleno, unha moción instando o rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, a "cumprir" o acordo de organización e celebrar plenos nos barrios sobre o estado da cidade.

En concreto, sinalou que o farán despois de que o alcalde, Xulio Ferreiro, "volveu a utilizar diñeiro de todos os coruñeses para facer un mitin da Marea, como levan dous anos facendo cos 'Dillo Ti'", sinalou sobre o acto celebrado no Teatro Rosalía e sobre os encontros en barrios.

Por outra banda, incidiu en que os grupos da oposición solicitaron na Comisión de Participación que se cumpra o punto primeiro do acordo de organización que recolle a celebración de plenos en distintas localizacións municipais, "pero Ferreiro sempre se negou a celebralos aducindo o custo", sentenciou.