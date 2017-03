Interior di que o retrato de Fernández de Mesa é un agasallo desinteresado que o Ministerio nin encargou nin pagou

O subsecretario do Ministerio do Interior, Luís Aguilera, subliñou este mércores no Congreso que o retrato do exdirector xeral da Garda Civil Arsenio Fernández de Mesa, no que pousou con atributos militares, foi un agasallo "desinteresado" dun amigo pintor do político galego que o Departamento "nin encargou", "nin pagou" e que nin sequera chegou a colgar.

No seu momento, Fernández de Mesa lamentou a polémica xerada e explicou que ostenta a banda da Gran Cruz do Mérito Naval desde 1999 e que tamén lle corresponden o resto de condecoracións militares, incluíndo o bastón de mando na súa condición de director xeral da Garda Civil.

Segundo a versión de Fernández de Mesa, que tras saír da Garda Civil foi fichado por Red Eléctrica Española (REE), o cadro foi un agasallo dun pintor amigo, que á súa vez é autor doutros retratos de gardas civís e militares.

PSOE: UN CADRO DOS 60

Ante a Comisión de Interior, o subsecretario veu avalar esa versión pois, segundo precisou, o Ministerio non tivo ningunha relación con este cadro, que se pintou "de forma desinteresada", e engadiu que na galería de directores xerais da Garda Civil xa figuran os retratos do catro últimos responsables do Instituto Armado que precederon neste cargo a Arsenio Fernández de Mesa.

"Cada un elixe a forma na que pasa á Historia", defendeu a deputada socialista Ana Botella, para quen quedan "incógnitas" que resolver sobre un retrato que, dixo, "parece dunha película dos anos 60 na que se trata de sacar broma de todo".