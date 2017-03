Un grupo de alumnos de Ciencias da Educación da USC organizou unha serie de accións no marco dun paro convocado para denunciar a redución horaria rexistrada nas súas prácticas.

Segundo denuncian, nun primeiro borrador da Planificación Académica Anual presentado en decanato só aparecía o recoñecemento de horas de tutoría no TFG e TFM, unha medida demandada pola comunidade educativa e que se tomou como "positiva" tanto por alumnado como profesorado.

Isto levou á aprobación do texto que, tras aprobarse, sufriu algunhas modificacións introducidas na versión sometida a votación no Consello de Goberno da USC.

Aínda que aparentemente as modificacións benefician a toda a universidade, os alumnos denuncian que a equiparación do Prácticum de todas as facultades non ten en conta a particularidade dos graos de Ciencias da Educación, onde existe unha modalidade de prácticas na que é o propio profesorado o que tutoriza ao alumnado.

Por esta situación, o profesorado demanda un aumento nas horas de tutoría para que se adapte á realidade da carga de traballo que supón. Como exemplo, sitúan o caso do terceiro curso de Educación Social e de Pedagoxía, onde a súa Prácticum ten un recoñecemento de 12 créditos ECTS, e o recoñecemento de tutorías pasou de dúas horas a 45 minutos.

"Isto afecta á nosa calidade educativa", denunciaron, o que levou a decidir un paro activo celebrado leste mesmo mércores para "visibilizar a problemática e as inxustizas" que sofre a facultade.

En concreto, realizaron distintas accións nas prazas de Praterías, A Quintana e Obradoiro, como aulas na rúa, reunións explicativas ou performance. Doutra banda, entregaron no rexistro da USC unha solicitude de anulación do acordo do Consello de Goberno sobre o Practicum.