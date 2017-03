O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, cualificou de "moi positiva" a redución do fracaso escolar en Galicia, que se situou no 15,2% en 2015, catro puntos por baixo da media española.

Así o valorou no pleno do Parlamento autonómico a preguntas do deputado popular César Fernández, quen, ao igual, mostrou a "satisfacción" do grupo maioritario por estes datos.

Na súa resposta, Rodríguez fixo unha comparativa con outras comunidades autónomas, nunha listaxe no que a galega se sitúa como quinta no ranking, por detrás de País Vasco e Cantabria, "cara ás que mira", e "preto" de Navarra e Madrid.

Nesta liña, reivindicou estar "practicamente oito puntos" mellor que a media de Andalucía e tres puntos mellor que a catalá. "Concluímos que a situación deste dato é un dato positivo. E sitúase moi preto do obxectivo para 2020 do 15% para Galicia", resolveu.

Neste contexto, avogou por seguir coa liña na que traballa o seu departamento para lograr diminuír "ao máximo" o abandono temperán da educación.