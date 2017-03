A CRMH lamenta o rexeitamento do PP a unha lei galega da memoria histórica

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) da Coruña lamentou que o Parlamento galego "rexeitase unha proposición non de lei que abría o camiño cara a unha lei galega da memoria histórica".

Nun comunicado, tras o resultado das votacións deste mércores e o rexeitamento do texto presentado polo BNG, asegura que quedou en evidencia "o nulo interese do PP, tanto no país como a nivel do Estado, para avanzar cara ás políticas públicas de recuperación e reparación".

A CRMH subliña o feito de que o texto fose rexeitado por 41 votos en contra e 34 a favor, á vez que alude á "actitude" do PSOE, "partido que foi capaz de sacar adiante unha lei semellante en Andalucía". Con todo, cuestiona que no Parlamento galego "pedise votar por separado os puntos do texto da proposición referentes á derrogación da Lei de Aministía".

"Mentres goberne o PP, a Memoria Histórica quedará enterrada e as vítimas serán ignoradas e silenciadas", sosteñen tamén desde a Comisión ao cuestionar o resultado da votación.

En concreto, o BNG pediu a posta en marcha dunha política pública sobre a memoria histórica fundamentada na defensa dos dereitos humanos e, especificamente, do dereito á verdade, á xustiza e ás garantías de non repetición.