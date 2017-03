O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, avanzou este mércores que a Xunta asumirá o papel de mediadora para "axudar" no conflito laboral aberto en Pescanova pola negociación do novo convenio colectivo.

Sobre o papel que asumirá o Goberno galego neste caso preguntou a deputada de En Marea Paula Quinteiro, quen denunciou que a empresa, que está a ter "beneficios", busca "profundar na precariedade laboral".

Ante o pleno da Cámara, a parlamentaria lembrou que "todo o persoal secundou a folga" para reclamar un emprego "digno" e censurou que sempre "paguen as maiorías sociais as consecuencias da crise".

En fronte, Conde pediu "prudencia" á oposición ao falar de "un dos principais estandartes do tecido produtivo galego" e salientou que a Xunta seguirá sen "escatimar esforzos" para dar "solucións" a Pescanova.

"Estivo, está e estará á beira do emprego, do emprego de calidade, dos traballadores", recalcou, non sen demandar que non se faga "política" cunha situación que pode resolverse "con mediación". "Non hai que dividir, senón axudar", resolveu.