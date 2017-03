A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, definiu a candidatura que lidera para renovar a dirección da formación na XVI Asemblea Nacional que o Bloque celebra este fin de semana na Coruña como a da "militancia" e marcouse como obxectivo "facer política con maiúsculas" e "devolver a esperanza" ás persoas desencantadas que "pensan que nada se pode facer por cambiar a realidade".

Presentación da candidatura do BNG para o seu XVI Asemblea Nacional | Fonte: Europa Press

A líder do Bloque pronunciouse deste xeito na presentación da lista celebrada este mércores en Santiago de Compostela, onde compareceu ante os medios acompañada por numerosos dos 50 integrantes que compoñen a súa candidatura, a única que competirá no plenario que a fronte nacionalista celebra na Coruña.

Na súa intervención, Ana Pontón agradeceu aos membros da lista o feito de que se presentasen para traballar "con todo o esforzo, o empeño e a ilusión" para "seguir consolidando o tempo novo" aberto polo Bloque "o ano pasado". "Ao longo deste ano, o BNG fixo un intenso proceso de reflexión, fomos capaces de corrixir os nosos erros e reactualizamos o proxecto", manifestou.

Tras iso, destacou que a lista que encabeza foi elaborada pola "militancia" nas asembleas comarcais e "representa o sentir da organización". "O consenso que conseguimos trazar entre todos e que tamén é un valor de fortaleza para seguir camiñando neste tempo novo", sinalou.

SUBSTITUCIÓN XERACIONAL

Así mesmo, destacou o feito de que esta candidatura "consolide unha substitución xeracional importante". "Aínda que a algunhas persones non lles guste, o certo é que conseguimos incorporar a xente moi nova, menor de 40 anos", subliñou Ana Pontón, que asegurou que a lista tamén ten en conta "a experiencia e o caudal de coñecemento acumulado por outras moitas persoas que atravesaron xa distintas etapas do Bloque".

Ademais, a portavoz nacional do BNG tamén incidiu na importante presenza de mulleres no que, segundo indicou, supón "unha aposta activa pola igualdade" con "feitos concretos" de face a esta XVI Asemblea Nacional que a formación nacionalista celebrará baixo a lema 'En bloque cara a un tempo novo'.

Ana Pontón recoñeceu na súa intervención que "é clave" que nos próximos anos "o Bloque sexa unha forza política con solvencia e unidade" que "poña sobre a mesa os problemas que teñen os galegos". "Ou pomos o foco no centro da análise ou, se non, vai ser imposible que podamos reverter as tendencias tan negativas que estamos a vivir dunha crise que consolidou as desigualdades", apuntou.

CANDIDATURA

Por orde, compoñen a lista: Ana Pontón Mondelo, Xosé Luís Rivas 'Mini', Goretti Sanmartín, Eva Vilaverde, Rubén Cela Díaz, Noa Presas, Bieito Lobeira, Olalla Rodil, Carme da Silva, Néstor Rego Candamil, Ana Miranda Paz, Xosé Manuel Marcote, Obdulia Diniz 'Duli', Xavier Campos, Olaia Ledo, José Emílio Vicente, Montse Prado Cores, Luís Bará e Susana Camba --ata aquí sería a nova Executiva Nacional--.

Tamén forman parte Alberte Fernández, Cristina Andrade, Mario Outeiro, Ana Bringas, Avia Veira, Adolfo Muíños, Diego Santório, Guillerme Vázquez --exportavoz nacional--, Iván Rivas, Montse Porteiro, Xosé Manuel Carril, Miragres Lantes, Rubén Arroxo, Rosana Prieto, Rosana Pérez, Francisco García, Pura Ferreño, Diego Lourenzo, Leticia Santos, Daniel Gómez, Gonzalo Veiras, Xosé Carlos de la Fuente, Míriam Rodríguez, Xosé Manuel Rodríguez, Xoán Carlos Sar Oliveira 'Kuka', Ximena González, André Abal, Mercedes Giráldez, Xesús Vilasánchez, Carme Rei e Francisco Jorquera.