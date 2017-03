Unha persoa sofre queimaduras nun incendio na súa casa en Lugo

Unha persoa sufriu queimaduras nun incendio na súa casa en Lugo, provocado ao arder unha campá extractora nunha vivenda de cálea Dona Urraca.

Segundo informa o 112 Galicia, un particular deu a alerta sobre as 15,00 horas. A vítima tivo que ser trasladada ao hospital de Lugo (HULA) por Urxencias Médicas, tamén debido a unha posible intoxicación por inhalación de fume. Foron avisados os Bombeiros de Lugo, Policía Local e Protección Civil.

Por outra banda, un incendio rexistrado nunha casa de Santiago de Compostela deixou daños materiais no seu interior. O lume calcinou unha habitación da vivenda, situada na parroquia de Marantes, no lugar de Agualada. O 112 Galicia recibía a alerta ás 13:45 horas por parte dun particular.

A dotación dos bombeiros conseguiu sufocar o lume e levaron a cabo tarefas de ventilación na vivenda, xa que quedou afectada o fume.