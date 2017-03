O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, anunciou que o plan de prevención do suicidio en Galicia está "a piques de finalizarse" e poderá ser presentado nas próximas "semanas, meses".

Así o dixo no pleno do Parlamento, ante a interpelación da deputada de En Marea Eva Solla, quen trasladou as denuncias relativas ás áreas de psiquiatría de varios centros galegos, nunha situación que tachou de "penosa" e con "escaseza" de medios.

Pola súa banda, o conselleiro negou falta de recursos nin de persoal, e defendeu actuacións de mellora do servizo na comunidade galega.

A maiores, sinalou como outro "gran reto" o plan estratéxico de saúde mental co horizonte de 2020, no que a Xunta tamén está "a traballar".

DOUS CASOS

O titular de Sanidade respondeu ás "dúas situacións concretas" ás que aludiu Solla, por un suicidio e unha denuncia de agresión sexual, rexistrados na zona de hospitalización de pacientes agudos do psiquiátrico de Conxo.

Esta atópase nunha área, onde, segundo afirmou Almuíña, "non houbo diminución de recursos sanitarios nin en infraestruturas nin en persoal, senón que se potenciaron novos dispositivos".

O conselleiro alegou que "continúa en proceso xudicial" e que en ambos os casos "activáronse os protocolos previstos", nun marco no que os "cocientes" de persoal e os protocolos preventivos, subliñou, foron "os adecuados".

De feito, mostrouse "seguro" de que os profesionais actuaron "con rigor" e argumentou que "non é posible asegurar resultados nestas patoloxías", pois "poden producirse desenlaces inesperados e imprevisibles".

CHUAC

Por outra banda, o responsable de Sanidade referiuse a a unidade psiquiátrica do Chuac, ante as demandas da parlamentaria de En Marea polo falecemento dun paciente. "Non estaba en contención mecánica", replicou Almuíña.

A continuación, ademais, defendeu que este é un hospital "moderno" e negou que exista "discriminación" dos pacientes.

MELLORA DA PSIQUIATRÍA

Por último, respondeu á "insinuación" sobre que os procesos selectivos "non son transparentes" e ás críticas á "falta de persoal".

"Estamos nun momento de cambio a nivel das unidades psiquiátricas, dos antigos manicomios a unidades máis abertas, e cun persoal cunha especialización moi importante", expuxo.

Neste contexto, apuntou á fase de creación de prazas de enfermeira especialista en saúde mental e sinalou que a Xunta tamén quere "facer un proceso paralelo para que enfermeiras poidan adquirir esta titulación para que poidan seguir desempeñando este labor tan importante que realizan".

VALDEORRAS

Por outra banda, no mesmo pleno, preguntado polo BNG polas "deficiencias" na área sanitaria de Valdeorras, o conselleiro negou "a maior". "Non hai deficiencia na área de Valdeorras", aseverou.

Neste sentido, asegurou que o persoal é suficiente e exhibiu datos relativos a servizos, usuarios e facultativos co obxectivo de avalar que a crítica da deputada nacionalista Noa Presas "non é verdade".