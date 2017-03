O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, sinalou que a "regra xeral" establece a concesión dunha soa 'risga' -renda de inserción social de Galicia-- por domicilio, pero precisou que a propia lei contempla excepcións.

Así, a preguntas da deputada de En Marea Paula Vázquez sobre a sentenza dun xulgado de Vigo que determinou que nunha mesma casa pódese cobrar máis dunha 'risga', o dirixente autonómico respondeu que a Xunta cumprirá ese fallo, "por suposto".

De feito, apuntou que, "actualmente, en supostos de convivencia no mesmo domicilio con outras persoas alleas, non se está denegando a prestación, senón que se estableceu o criterio de concedela naqueles casos nos que o traballador social considere que existe o obxectivo de buscar domicilio independente no prazo de seis meses".

Rey Varela referiuse, ademais, a que é "preciso desenvolver reglamentariamente varios aspectos que regulan a norma" de inclusión social de Galicia, e lembrou o compromiso de ter listo este ano un decreto relativo a aspectos relacionados coa 'risga' e axudas de inclusión social.

Incluirá, segundo avanzou, a "materialización de medidas novas" como a posta en marcha de novos tramos de inserción e transición ao emprego, así como novos supostos que, segundo valorou, permitirán ao Goberno galego "atender a máis galegos en risco de inclusión social".

"NON CUESTIONA A LEI"

Xa na réplica, ante as esixencias da parlamentaria de En Marea, o conselleiro opinou que "a sentenza non vén cuestionar a lei, senón que vén dar unha interpretación nun caso concreto diferente á interpretación que se estaba dando".

A este respecto, indicou que o seu departamento considera que "para incluír novos casos e novos perceptores non é necesario modificar a lei, senón desenvolver un novo decreto, que permita nesta nova senda de crecemento e de máis dispoñibilidade de recursos, aumentar os beneficiarios da 'risga' en Galicia".