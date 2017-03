CC.OO. convoca ao comité e aos traballadores de Insuíña para mobilizarse ante o bloqueo da negociación do convenio

CC.OO. convocará para a próxima semana ao comité de empresa e aos traballadores de Insuíña, empresa produtora de rodaballo do grupo Nueva Pescanova, co obxectivo de valorar posibles accións ante o "inmobilismo da empresa" e esixir "desbloquear" a negociación do convenio colectivo propio.

O responsable do sector alimentario de CC.OO. en Galicia, Francisco Vilar, lembrou, en declaracións a Europa Press, que, no proceso de negociación do convenio, os traballadores acordaron facer folga en decembro, pero finalmente desconvocárona porque a empresa "se comprometeu" a fixar as negociacións no primeiro trimestre do ano "para atender" ás súas peticións.

O sindicato remarcou que solicitou "ata en catro ocasiones" iniciar as negociacións, pero "a vontade de negociación é nula" por parte da dirección, á que ve "disposta a terminar coa paz social" e "ningunear aos traballadores". Así as cousas, Vilar lamentou que, transcorrido o primeiro trimestre, "a empresa non fixou a data", polo que entende que "hai un engano".

"A empresa o único que pretendía é desmovilizar aos traballadores para salvar a campaña de Nadal", criticou, tras o que instou "unha vez máis a un cambio de actitude da dirección, en aras a avanzar nunha solución pacífica a esta negociación", apostilou. Neste marco, Vilar avanzou que a próxima semana haberá unha reunión do comité e, a continuación, da asemblea.

Aínda que Insuíña ten centros de traballo en Chapela, O Grove, Mougás e Xove, de momento a convocatoria circunscríbese a este último, por ser o "centro de traballo principal" por número de traballadores --110-- e por toneladas de produción anuais --unhas 3.000--. Neste, o comité de empresa está constituído na súa totalidade por membros de Comisións Obreiras --5 representantes--.

Estas accións prodúcense no medio do conflito social noutros centros de Nueva Pescanova, onde os traballadores das plantas de elaboración e frigoríficos, así como da parte comercial, administrativa e de oficinas do grupo, convocaron folgas e paros para esixir á empresa que modifique a súa proposta na negociación dos seus respectivos convenios colectivos.