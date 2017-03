Reitor e alcalde de Vigo reúnense este xoves, no momento máis crítico da relación institucional entre ambos

O reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, e o alcalde da cidade, Abel Caballero, manterán este xoves unha reunión en dependencias municipais, no momento máis crítico na relación institucional entre ambos, e con desacordos en cuestións importantes.

Entre os temas candentes que haberá sobre a mesa está o desenvolvemento do Campus do Mar en terreos da ETEA. Así, aínda que parecía que había luz verde para o proxecto tras o último encontro formal entre Mato e Caballero, en maio de 2016, a día de hoxe está lonxe de facerse realidade.

O alcalde, que tamén é presidente de Zona Franca, mantense na súa negativa de levar ao pleno do organismo estatal o convenio que posibilitaría a cesión de parcelas á Universidade, alegando que, na operación, Zona Franca estar "a regalar" 5,5 millóns de euros á Xunta.

A alternativa de Caballero sería que o goberno galego cedese os espazos gratuitamente á institución académica, e que Zona Franca outorgase unha axuda de 5,5 millóns á Universidade para investigación. Con respecto ao primeiro, o propio reitor explicou varias veces que nin a cesión nin a permuta directa da Xunta son posibles por cuestións legais e técnicas; con respecto ao segundo, a delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, cuestionou a legalidade da axuda conforme á normativa que rexe o organismo, que só permitiría investimentos con retorno económico.

Mentres que o reitor afirmou que o Campus do Mar desenvolverase igualmente, "se non é na ETEA, noutro lugar", o alcalde acusou a Mato de ser "cómplice" da delegada de Zona Franca na súa pretensión de "regalarlle á Xunta o diñeiro de Vigo".

OUTRAS POLÉMICAS

Á marxe do futuro do Campus do Mar na ETEA, hai outras cuestións que tensionan a relación entre o goberno local e a Universidade. Unha delas é o cobro do IBI, xa que o Concello de Vigo é dos poucos que cobran este imposto á súa universidade.

Por outra banda, reitor e alcalde foron protagonistas, nos últimos meses, doutro desencontro, esta vez relacionado coa exposición do emblemático 'Pergamiño Vindel'. A falta de acordo entre ambas as institucións fixo imposible que o documento, que se exhibirá entre outubro e marzo próximos en Vigo, puidese ser visitado no museo MARCO, como se prevía. Finalmente, tras un acordo coa Xunta, a exposición será no Museo do Mar de Alcabre.