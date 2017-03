Clun márcase como tarefas para competir a transparencia na cadea de valor e producións sustentables

A Unión de Cooperativas Lácteas (CLUN) márcase como tarefas para competir no mercado lácteo mundial a transparencia na cadea de valor, o reforzo da industria e as producións sustentables.

Xornada de Clun en Santiago | Fonte: Europa Press

Este mércores celebrouse en Santiago a primeira xornada técnico-económica sobre explotacións lácteas galegas, que organiza Clun, Cooperativas Lácteas Unidas --que aglutina Feiraco, Melisanto e Irmandiños-- á que acudiron máis dun milleiro de gandeiros.

Nela, o director xeral de Clun, José Luís Antuña, apostou por que os socios desta cooperativa de segundo grao "sexan rendibles e garantir o seu futuro sendo un actor global dos mercados".

"Clun é o espazo de futuro do sector galego e respondemos os retos desde a economía social e o cooperativismo", remarcou Antuña, nunha xornada que inaugurou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e pechou a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

No tocante á organización de Clun, Antuña explicou que se divide en seis direccións. Tres delas delas transversais (persoas-responsabilidade social, recursos económicos e sistemas de información) e outro tres de negocio (campo e explotacións, lácteo e alimentación animal).

"O leite non é un produto rexional, senón unha materia prima global cuxo prezo fíxao o mercado, aspecto no que habemos de exercer un mellor control económico financeiro das explotacións, ademais de acometer procesos de mellora na seguridade alimentaria, a sanidade animal e o manexo", sostén.

PAPEL DE GALICIA

Nesta liña, o director xeral de Clun reflexiona sobre que "Galicia ten condicións para consolidarse como a principal potencia láctea de España, con papel relevante na UE nun contexto sen cotas".

Para iso, cre necesario "ir a producións menos intensivas, de leite con maior contido en graxa e proteínas, os sólidos lácteos indispensables para a industria de derivados; proporcionar ferramentas de xestión e transparencia á cadea, con avances da lei española e transposicións do paquete lácteo que se van consolidando".

Así mesmo, Antuña avoga por "reforzar a industria láctea con novas alianzas de dimensión global ou adaptar os produtos a un consumo envorcado coa saúde e os lácteos como fundamento da alimentación saudable".

Pola súa banda, o presidente de Clun, José Ángel Blanco, defendeu a integración cooperativa e este proxecto como exemplo para competir en mercados internacionais "influíndo nas políticas agrarias europeas, presionando para garantir a transparencia dos mercados e protexendo a cadea de valor de prácticas comerciais ilícitas".

Clun, cos seus 3.600 socios e 400 millóns de litros de leite, "quere que os socios sexan rendibles e garantir o seu futuro como un actor determinante nos mercados", apunta Blanco.

ENCONTRO

Así, a cita abordou diversas cuestións técnico-económicas de carácter estratéxico para os socios de Clun á hora de exporse o seu futuro, como a eficiencia do rabaño, produción de forraxes, produtividade da man de obra e, sobre todo, as perspectivas do mercado lácteo desde a actualidade ata o horizonte 2025 nun contexto sen cotas.

De tal forma, expertos como Sophie Helaine, xefa de unidade adxunta do EU Milk Market Observatory, analizou as perspectivas do mercado lácteo no contexto europeo e internacional, mentres que o catedrático Carlos Buxadé abordou o futuro do vacún de leite "nunha contorna treboenta".

A continuación, o director técnico do Rancho As Neves, o asesor José Luís Juaristi, achegou claves do éxito na produción leiteira do futuro, e o experto Bernard Andrieu, 'technical manager' de Lallemand Animal Nutrition, analizou o reto de producir forraxe no horizonte 2025.

Na sesión de tarde, moderada pola responsable da área de vacún de leite de MSD Animal Health, Ángel Revilla, tivo lugar a mesa redonda co título 'Explotacións de vacún de leite: eficiencia, sustentabilidade e futuro'.