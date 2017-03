A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, valorou que a Eurocámara "saia en defensa" dos emigrantes retornados "acosados" polo Ministerio de Hacienda durante un debate na Comisión de Peticións celebrado este mércores no Parlamento Europeo.

Ana Miranda e Alexandre Lago na Comisión Europea | Fonte: Europa Press

Na sesión, a portavoz nacionalista e a Coordinadora Nacional galega de Plataformas de Emigrantes Retornados pediron ás institucións europeas que "esixan ao Goberno español" que "cumpra os convenios bilaterais asinados cos Estados membros", que "elimine os expedientes abertos" e "realice un cambio da normativa tributaria que recoñeza o mesmo status para as pensións estranxeiras que para as españolas".

A dirixente nacionalista lembrou que este debate responde a unha petición mediada polo Bloque tras a invitación de representantes das distintas coordinadoras a Bruxelas en 2016, solicitando a inclusión da denuncia de "acoso" por parte do Ministerio de Hacienda na "orde de traballos da Comisión de Peticións da Eurocámara ante a gravidade dunha situación que afecta a un gran número de persoas emigradas".

Así mesmo, Ana Miranda explicou que, en nome da coordinadora, Alexandre Lago conseguiu, coa súa intervención, que a Eurocámara "non pechase a denuncia de discriminación e acoso fiscal da Agencia Tributaria contra o colectivo de retornados galegos". E é que, segundo indicou Ana Miranda, "a situación" deste colectivo "é un problema do que a Comisión Europea non pode desinhibirse argumentando que non ten competencias". "Son cidadáns comunitarios e vítimas do afán recadatorio de Hacienda", apuntou.

POSTURA DE LIDIA SENRA

Pola súa banda, a eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGEe) pediu á Comisión de Peticións que "continúe estudando" a solicitude presentada pola coordinadora para que se "poña fin á discriminación" á que, segundo indicou, "ven sometidos 300.000 galegos" por parte da Agencia Tributaria que "ven obrigados a ter que tributar no Estado español cando no país de orixe da pensión están exentos".

"Peréceme lamentable que a Comisión Europa o único que lle diga ao colectivo de pensionistas é que teñen dereito a ir aos tribunais. Iso xa o sabían", manifestou a europarlamentaria, que lle pediu ao órgano europeo que abandone o "dobre discurso" e "apoie o dereito" destes cidadáns.