Tres mortos en Palencia nun choque entre un autocar dunha empresa viguesa e un turismo

Dúas mulleres e un neno faleceron este mércores tras a colisión entre un turismo e un autobús no termo municipal de Villaturde (Palencia), informaron a Europa Press fontes do Servizo de Emerxencias 112 de Castilla León e do Centro de Xestión de Tráfico.

As dúas mulleres falecidas este mércores nun accidente entre un turismo e un autobús en Villaturde (Palencia) son unha muller e a súa filla, e un neno menor de idade, neto e fillo das anteriores, respectivamente, orixinarios da xunta veciñal de Gañinas, pertencente á localidade palentina de Pedrosa de la Vega, aínda que a segunda delas e o seu fillo residían en Valladolid capital.

O suceso produciuse minutos antes das 12.17 horas. varias chamadas ao 112 avisaron dunha colisión entre un turismo, un Seat Eivissa no que viaxaban o tres persoas falecidas, e un autobús de servizo discrecional da empresa viguesa Autocares Troncoso con 54 pasaxeiros no quilómetro 43,250 da estrada CL-615, en Villaturde(Palencia), demarcación xudicial de Carrión de los Condes.

Ao parecer, segundo fontes da Subdelegación do Goberno, no momento do accidente producíase na zona un episodio de sarabia que puido influír nas causas do sinistro.

O 112 deu aviso do accidente á Garda Civil, aos Bombeiros da Deputación de Palencia e a Emerxencias Sanitarias-Sacyl, que enviou dúas ambulancias de soporte vital básico e persoal facultativo de Atención Primaria do centro de saúde de Carrión de los Condes. Ademais, puxéronse en camiño unha UVI móbil e dous helicópteros sanitarios.

Con todo, o persoal facultativo de Sacyl desprazado ao lugar confirmou o falecemento do tres ocupantes do turismo, unha muller de 70 anos, A.M.C; a súa filla, E.M.M, de 38, e o fillo desta, de 1 ano.

Segundo os datos facilitados pola Subdelegación do Goberno en Palencia, as dúas mulleres levaban posto o cinto de seguridade, mentres que o neno ía no correspondente sistema de retención infantil.

VIAXE DO IMSERSO

O autobús contra o que chocou o turismo no que viaxaban o tres falecidos pertence á empresa Troncoso, que realizaba unha viaxe do Imserso con 45 veciños de Palma, que visitaran a Vila Romana da Olmeda, situada en Pedrosa de la Vega, e que se dirixían a Frómista.

O condutor do autobús deu negativo na proba de alcol e drogas ao que foi sometido tras o sinistro. Os 45 xubilados saíron ilesos.