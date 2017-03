O PSdeG pídelle a Xunta que paralice a instalación de torretas eléctricas na fraga de Catasós

A portavoz de Medio Ambiente do Grupo socialista, Patricia Vilán, esixiu na Cámara galega que a Xunta paralice o tendido de Fenosa na Fraga de Casas Vellas en Catasós, entre as localidades de O Irixo e Lalín, “en cumprimento coa normativa medioambiental autonómica”.

Fraga de Catasós, en Lalín

A deputada recordou que na pasada lexislatura o Grupo socialista xa presentou varias iniciativas parlamentarias reclamando a derrogación da autorización da liña e propoñendo o soterramento do trazado para evitar o impacto sobre o entorno. E que tamén foron os socialistas galegos os que obtiveron o cambio da postura do Concello, que pasou de estar do lado da empresa a negarse a conceder a licenza do proxecto.

O Xulgado do Contencioso - Administrativo nº 3 de Pontevedra ven de desestimar a demanda de Fenosa fronte ao Concello de Lalín, que se negaba a outorgar licenza para un proxecto que, a pesares de contar coa plena autorización do Goberno galego, incumpre a normativa ambiental autonómica.

Por este motivo, Vilán rexistrou este mércores unha pregunta oral en pleno á Xunta pola súa opinión sobre a sentenza, recordándolle que “está obrigada a paralizar o proceso expropiatorio, retomar a Declaración de Impacto Ambiental e esixirlle a Fenosa un novo proxecto que respecte a normativa ambiental”. E recordoulle que por mor da súa negativa a barallar outros trazados alternativos, e do seu apoio a Fenosa, “máis de 500 titulares de parcelas xa viron expropiados os seus terreos”.