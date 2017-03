Popular amortiza anticipadamente 400.000 euros en débeda subordinada de Banco Pastor

Popular amortizou anticipadamente parte dunha emisión de débeda subordinada especial de Banco Pastor prevista para o próximo 3 de abril por importe de 400.000 euros.

En concreto, amortízanse catro obrigacións dun importe nominal unitario de 100.000 euros cada unha, de forma que o saldo vivo en circulación tras a amortización sitúase en 11,7 millóns de euros.

A amortización conta coa autorización do Banco Central Europeo (BCE) con data do pasado 13 de marzo, segundo informou a entidade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).