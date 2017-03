A dirección provisional do PSOE seguirá analizando a posibilidade de acometer cambios na xestora que lidera a federación galega e que o pasado día 9 viu concluír o seu mandato, motivo polo cal seguirá pulsando o partido en aras de pechar un equipo de "consenso".

Diso deron conta a Europa Press fontes socialistas, que apuntaron que dirixentes federais están en contacto con distintos cargos da formación en Galicia para tentar chegar a acordos ao redor deses eventuais cambios.

A intención, como explicaron, é non conformar unha nova xestora "de parte", senón cun certo "equilibrio" entre as distintas sensibilidades para encarar a última etapa ata a celebración do congreso e as primarias galegas, previstas para despois do verán.

A elección da cara visible dese equipo é un dos 'puntos quentes', e para ocupar ese posto Ferraz busca persoas cunha traxectoria recoñecida dentro do partido, que xa non teñan aspiracións de primeiro nivel e que poidan facilitar a interlocución entre todos.

"OS DE SEMPRE"

Os nomes que se manexan en distintos foros do partido --e que Ferraz podería sopesar-- son "os de sempre", os de veteranos socialistas retirados da primeira liña política e cuxa designación podería "servir" a "unha ampla maioría" procedente de diferentes sectores.

Así, fálase dos expresidentes da Xunta Fernando González Laxe e Emilio Pérez Touriño, de quen se da por feito unha maior dificultade para que acepten encoméndaa, e tamén de históricos do partido como o pontevedrés Antón Louro e os lucenses Ricardo Varela e José Blanco.

O obxectivo, aínda que "difícil", pasaría por concitar tanto o visto e prace de Vigo, con Abel Caballero á cabeza, como o do sector maioritario do PSdeG, o que levou a Xoaquín Fernández Leiceaga a converterse en candidato á Xunta tras gañar unhas primarias.