As federacións galegas de transportistas Fetram e Fegatrans, que agrupan a máis de 1.600 autónomos e pemes do sector de transporte de mercadorías por estrada de Galicia, denunciaron ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra os "abusos" que supostamente aplican empresas de paquetería da área de Vigo sobre condutores autónomos e de micropymes.

Denuncia de transportistas contra abusos de empresas de Vigo | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, estas federacións sostiveron que condutores de empresas que traballan en réxime de exclusividade para determinados operadores loxísticos de paquetería, son "obrigados a realizar nas instalacións desas axencias os labores propios dos operarios desas empresas", especificamente traballos de almacenistas.

En concreto, aseguraron que aos condutores danlles "ordes e instrucións claras de traballo en tarefas relacionadas coa manipulación, colocación e organización das mercadorías nos almacéns e mantemento dos mesmos; todas elas tarefas "alleas ás funcións dos condutores-repartidores das empresas transportistas que traballan para elas".

Segundo indicaron as federacións, estes autónomos e empresas "ven na obrigación de someterse a ese abuso e alongar gratuitamente as xornadas" dos condutores en catro horas ao día, polas "ameazas veladas de que, se non cumpren esas ordes, prescindirán dos seus servizos".

Con todo iso, criticaron, as axencias buscan eludir a contratación de persoal utilizando a traballadores alleos á empresa, "sen amparo contractual" e constituíndo "un grave risco para a seguridade e saúde laboral dos traballadores", pois os condutores non foron formados nin informados sobre estas tarefas.

"Estas prácticas supoñen unha clara cesión ilegal de traballadores, que vulnera os máis elementais dereitos laborais e constitúe unha clara transgresión e fraude de lei", mantiveron, polo que denunciaron estas cuestións ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social para que controle, investigue e, se procede, sancione, a fin de frear estes comportamentos.