A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, sostivo este mércores que a sentenza sobre a Fraga de Catasós, en Lalín (Pontevedra), non cuestiona a actuación da Xunta, que "se axustou á legalidade", senón a licenza municipal.

Este asunto debateuse ante o pleno da Cámara a instancias da socialista Patricia Vilán, quen sacou a colación que o citado fallo xudicial "desestima a demanda de Fenosa contra o concello, que non quixo dar licenza pese ao beneplácito da Xunta" para "arrasar" un bosque "con 2.000 árbores" entre os que se achan "especies centenarias".

Con todo, Beatriz Mato respondeu que "a sentenza non di en ningún momento que haxa un incumprimento da normativa ambiental autonómica". "É máis, a autorización ambiental segue en vigor e non está suspendida nin anulada", sentenciou, en alusión á declaración de impacto ambiental da liña de alta tensión O Irixo-Lalín.

Devandito isto, avanzou que o seu departamento aprobará "antes do verán" a declaración provisional do citado bosque como espazo natural de interese local (ENIL), como demandou o concello o pasado mes de decembro.

OBRAS NA LANZADA

Por outra banda, tamén no pleno, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, negou que as obras para a construción dunha senda peonil e un carril bici, así como aparcadoiros, na contorna da praia da Lanzada, en Sanxenxo (Pontevedra), vaian afectar ao conxunto granítico emblemático coñecido como 'O con do paxaro'.

O deputado de En Marea Marcos Cal denunciou que "se está agredindo unha zona protexida", ao estar a ser utilizada para verter os cascallos da obra. Respecto diso, Vázquez replicou que esa parcela está "illada" do espazo natural protexido e nunha área "en que non hai dunas".

Así mesmo, a conselleira rexeitou que estea previsto que o conxunto granítico vaia a ser retirado, e defendeu unha actuación, ao seu xuízo, beneficiosa para esta zona turística e "compatible co respecto ambiental e patrimonial", pois "así o din os órganos competentes na materia".