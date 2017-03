A campaña 'Vender en galego' busca que empresas e comercios usen a lingua como elemento competitivo no mercado

A Federación Galega de Parques Empresariais (Fegape) presentou este mércores a campaña 'Vender en galego', que busca que empresas e comercios usen a lingua como elemento competitivo no mercado.

Esta campaña, financiada con apoio da Deputación de Pontevedra, pretende concienciar sobre as oportunidades que xera o galego para as empresas no mercado exterior.

Na presentación en Cangas estiveron o secretario xeral de Fegape, David Sobral; o presidente de Fecimo, Xosé Bangueses; e o deputado provincial de Cultura e Lingua, Xosé Leal, entre outros.

Así, Leal destacou a importancia de empregar o galego como "lingua vehicular do comercio" e "promover que identifique o mercado". Así mesmo, conciencíase sobre a importancia dunha etiquetaxe de produtos en galego e ponse a disposición das empresas diversas ferramentas en liña.