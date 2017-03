O CSIC prosegue este xoves o ciclo de seminarios científicos en Pontevedra sobre as ciencias agrarias

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), a través da Misión Biolóxica de Galicia (MBG), celebrará este xoves 23 de marzo un novo seminario no marco do ciclo que desenvolve en Pontevedra ao redor das ciencias agrarias.

Ás 10,00 horas no Salón de Actos da MBG (Palacio de Salcedo) William Kevin Petry, científico no Institute of Integrative Biology do ETH (Zürich, Suíza), disertará sobre 'Competencia, herbivoría e biodiversidade vexetal'.

En concreto, no encontro explicará como as interaccións entre as plantas e as súas herbívoros determinan a diversidade de especies vexetais herbáceas e leñosas en ecosistemas terrestres.

O seminario, segundo informa o CSIC, integramente en inglés, diríxese ao público con coñecementos científicos, aínda que é de entrada libre ata completar aforamento.