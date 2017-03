A facturación da industria en Galicia dispárase un 13,5% en xaneiro e os pedidos soben un 25,2%

A cifra de negocios da industria aumentou un 13,5% o pasado mes de xaneiro en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, o seu sexto repunte consecutivo, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Industria, fábrica | Fonte: Europa Press

Mentres, as entradas de pedidos do sector na comunidade galega avanzaron un 25,2%, máis do dobre que a media. De feito, no conxunto estatal, a facturación da industria subiu un 13,1% e o incremento das entradas de pedidos do sector foi do 11,5%.

Co dato de xaneiro, a facturación da industria logra o seu mellor resultado desde maio de 2006, cando as vendas do sector creceron un 13,9%. É ademais o terceiro aumento consecutivo da taxa interanual, que dun mes para outro subiu máis de dez puntos.

Pola súa banda, os pedidos rexistraron en xaneiro o seu maior incremento interanual desde marzo de 2011 (+11,7%) despois de caer en decembro un 3%.

Corrixido o efecto calendario e a estacionalidade, a cifra de negocios da industria incrementouse un 7,1% o pasado mes de xaneiro en taxa interanual, cifra sete décimas superior á de decembro e a máis elevada desde agosto de 2011, mentres que os pedidos do sector creceron un 6%, taxa 5,4 puntos superior á de decembro de 2016 (+0,6%).

En termos mensuais (xaneiro de 2017 sobre decembro de 2016) e excluíndo a estacionalidade e o efecto calendario, a facturación da industria non experimentou variación, fronte ao retroceso do 0,6% do mesmo mes de 2016 e o aumento do 0,9% do mes anterior.

Pola súa banda, as entradas de pedidos progresaron un 1,8% en xaneiro respecto ao mes anterior, fronte ao descenso mensual do 1,3% que experimentaron en decembro e a caída do 3,5% dun ano antes.

A ENERXÍA DISPARA As súas VENDAS E Os seus PEDIDOS UN 63%

Por sectores industriais, a enerxía foi o que máis elevou as súas vendas en xaneiro, cun avance interanual do 63,6%, seguido dos bens intermedios (+11,6%), os bens de equipo (+8,8%), os bens de consumo non duradeiro (+8,2%) e os bens de consumo duradeiro (+3,4%).

Por comunidades autónomas, a cifra de negocios da industria aumentou en termos interanuais en todas elas, especialmente en Murcia (+28,1%), Asturias (+26%), Andalucía (+24,5%) e Cantabria (+22,3%).

En canto aos pedidos, en xaneiro víronse impulsados por todos os sectores industriais menos polos bens de consumo duradeiro, onde diminuíron un 0,2%. O maior avance rexistrouno a enerxía (+63,6%), seguido dos bens intermedios (+9,1%), os bens de consumo non duradeiro (+8,6%) e bens de equipo (+7,6%).

En xaneiro, as entradas de pedidos aumentaron en 15 comunidades autónomas respecto ao mesmo mes de 2016 e diminuíron en País Vasco (-14,4%) e Baleares (-2,8%). Os maiores aumentos déronse en Cantabria (+26%), Galicia (+25,2%) e Asturias (+23,6%).