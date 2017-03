A cifra de negocios do sector servizos en Galicia sobe un 10,4% en xaneiro, por encima da media

O sector servizos galego rexistrou en xaneiro un incremento da súa cifra de negocios do 10,4% respecto ao mesmo mes do ano anterior, por encima da subida do 7,7% da media e o seu trixésimo quinto mes seguido de ascensos --desde febreiro de 2014--, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Hostaleiros, hostaleiro, camareiros, camareiro, camareira, persoas traballando | Fonte: Europa Press

En canto á ocupación do sector, a evolución mensual foi negativa, en relación a decembro, ao experimentar un descenso do 1,3%; pero a variación interanual --xaneiro de 2017 en comparación con xaneiro de 2016-- foi positiva, cun aumento do 2,1%.

No conxunto estatal, o sector encadea xa 41 meses de ascensos interanuais, coa taxa máis elevada desde febreiro de 2008, cando o sector rexistrou un incremento da súa facturación do 7,8%.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos rexistrou o pasado mes de xaneiro un avance interanual do 5,3%, nove décimas por baixo do experimentado en decembro (+6,2%).

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos aumentou no primeiro mes do ano un 2,4% en taxa interanual, o mesmo porcentaxe que en decembro. Con este repunte, o sector suma xa 33 meses de crecemento interanual da ocupación despois de case tres anos de caídas.

En termos mensuais (xaneiro de 2017 sobre decembro de 2016) e eliminado o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector servizos retrocedeu un 0,4%, en contraste co avance do 0,6% experimentado en decembro e co avance do 0,4% dun ano antes.